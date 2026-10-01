AB, Flydubai uçağının güvenli inişinden rahatladı, saldırıyı endişeyle takip ediyor - Son Dakika
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AB, Flydubai uçağının güvenli inişinden rahatladı, saldırıyı endişeyle takip ediyor

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AB, Flydubai uçağının güvenli inişinden rahatladı, saldırıyı endişeyle takip ediyor
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AB Sözcüsü Christian Wigand, Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv uçuşundaki saldırıyı büyük endişeyle takip ettiklerini bildirdi. Wigand, uçağın güvenli iniş yaptığını, tüm yolcuların sağlık durumunun iyi olduğunu ve güvende olduklarını, yaralananlara şifa dilendiğini belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, " Dubai'den Tel Aviv'e giden bir uçağın dahil olduğu saldırıyı büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Düşüncelerimiz tüm yolcular ve mürettebatla birlikte. Yaralananların en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz" dedi.

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Flydubai'nin dün Dubai-Tel Aviv uçuşunu yapan yolcu uçağında yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dubai'den Tel Aviv'e giden bir uçağın dahil olduğu saldırıyı büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Düşüncelerimiz tüm yolcular ve mürettebatla birlikte. Yaralananların en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz. Uçağın güvenli bir şekilde iniş yapmasından ve tüm yolcuların sağlık durumunun iyi olup güvende olduklarının teyit edilmesinden dolayı rahatlamış durumdayız."

Kaynak: ANKA
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