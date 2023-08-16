ABD Başkanı Biden, Hawaii'deki yangın felaketinden sonra en kısa sürede ziyaret edeceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden, Hawaii'deki yangın felaketinden sonra en kısa sürede ziyaret edeceğini söyledi

Son Güncelleme: 16.08.2023 14:10

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii adalarındaki yangın felaketinden sonra seçimlerde Hawaii'yi kesin kazanacağı, bu nedenle ziyaret etmediği tepkileri üzerine 'en kısa sürede' Hawaii'ye seyahat edeceğini söyledi. Salı günü Milwaukee'de konuşan Biden, eyaletteki insanların 'ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını' sağlamak istediğini söyledi. Yangınlardan ölü sayısı 106'ya yükseldi ve yaklaşık 1.300 kişi kayıp durumda. Hawaii sakinleri federal hükümetin felakete tepkisindeki hızıyla ilgili şikayetlerde bulundu. Biden, felaketi ziyaret etmediğini çünkü bunun insani yardım çabalarını yönlendireceği ve dikkati dağıtacağı endişesiyle olduğunu belirtti. Jill Biden'ın ona Hawaii'de eşlik edeceğini söyledi. Şu ana kadar 500'den fazla federal acil durum personeli yardım çalışmalarına katılmak üzere gönderildi, bunlardan 150 tanesi arama kurtarma uzmanı. ABD Küçük İşletme İdaresi ayrıca yerel sakinlerin yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için düşük faizli felaket kredileri sunmaya başladı. FEMA, felaket sonrası acil ihtiyaçları karşılamak için hane başına bir seferlik 700 dolarlık ödemeleri onayladı. Hawaii yetkilileri, Maui'nin en kötü vurulan bölgelerinden daha fazla ceset bulunarak ölü sayısının önümüzdeki günlerde artmasını beklediklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii adalarındaki yangın felaketinden sonra seçimlerde HawaiiYi kesin kazanacağı, bu nedenle ziyaret etmediği tepkileri üzerine"en kısa sürede" Hawaii'ye seyahat edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Biden eleştiriler üzerine yangın felaketi ile sarsılan Hawii'yi en kısa sürede ziyaret edeceğini söyledi

Salı günü Milwaukee'de konuşan Biden, eyaletteki insanların "ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını" sağlamak istediğini söyledi.

Yangınlardan ölü sayısı 106'ya 'e yükseldi ve yaklaşık 1.300 kişi kayıp durumda.

Hawaii sakinleri federal hükümetin felakete tepkisindeki hızıyla ilgili şikayetlerde bulundu.

Biden, Delaware'deki Rehoboth Beach'te hafta sonu bir muhabir tarafından Hawaii'deki artan ölü sayısının sorulması üzerine "Yorum yapmıyorum." şeklinde cevap vermişti.

Başkan, Salı günü felaketi ziyaret etmediğini çünkü bunun insani yardım çabalarını yönlendireceği ve dikkati dağıtacağı endişesiyle olduğunu belirtti. Jill Biden'ın ona Hawaii'de eşlik edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Biden eleştiriler üzerine yangın felaketi ile sarsılan Hawii'yi en kısa sürede ziyaret edeceğini söyledi

Biden, "Yolun önünde olmak istemem. Çok sayıda felaket bölgesine gittim." dedi. "Devam eden kurtarma çabalarını bozmak istemem. Bunu yapmam."

Şu ana kadar 500'den fazla federal acil durum personeli yardım çalışmalarına katılmak üzere gönderildi, bunlardan 150 tanesi arama kurtarma uzmanı.

Daha fazla personelin Maui'ye gönderildiği ve oradaki görevlilere yardımcı olacağı da Biden tarafından eklenenler arasındaydı.

Başkan, "Bölgedeki tüm federal varlıklar"ın, ABD ordusu ve Sahil Güvenlik dahil, kurtarma çabaları için kullanılacağını belirtti.

"Bu dikkat gerektiren bir iş. Zaman alıyor ve sinir bozucu." dedi başkan.

ABD Küçük İşletme İdaresi ayrıca yerel sakinlerin yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için düşük faizli felaket kredileri sunmaya başladı.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), felaket sonrası acil ihtiyaçları karşılamak için hane başına bir seferlik 700 dolarlık ödemeleri onayladı.

Biden, "İhtiyaç duydukları her şey orada olacak." dedi. "Ve Maui'de ne kadar sürerse orada olacağız."

Salı günü yapılan bir video güncellemesinde Vali Josh Green, Biden'la sıkça konuştuğunu ve başkanın kaybedilenleri bulma konusundaki "yürek burkan çalışma" tamamlandığında ziyaret için bir zaman belirleyeceklerini söyledi.

Hawaii yetkilileri, Maui'nin en kötü vurulan bölgelerinden daha fazla ceset bulunarak ölü sayısının önümüzdeki günlerde artmasını beklediklerini söyledi. Etkilenen bölgenin sadece yüzde 25'i insan kalıntıları için şimdiye kadar tarandı.

Yaklaşık 12.000 nüfuslu Lahaina'nın yaklaşık yüzde 80'i alevler içinde yok oldu.

Maui'deki yerel halk, kurtarma çabalarının kapsamı ve hızından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını BBC'ye anlattı. Bir yer sakini olan Les Munn, şimdiye kadar Fema'dan 500 dolar aldığını, bu miktarın adadaki çoğu otel odasının bir gecelik fiyatından daha düşük olduğunu belirtti.

Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Hawaii, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden, Hawaii'deki yangın felaketinden sonra en kısa sürede ziyaret edeceğini söyledi - Son Dakika


Son Dakika
15:39 Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ı transfer etmek için görüşmelere başladı
15:34 Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ı KAP'a bildirdi
15:30 İstifa eden eski Zafer Partili il başkanından ses getiren sözler: Belden aşağı mevzu var
15:26 İstifası ses getirmişti! Eski Zafer Partili il başkanından dikkat çeken sözler: Belden aşağı mevzu var
15:28 Bomba iddia: Erdoğan, İmamoğlu'nun karşısına Adil Karaismailoğlu'nu çıkaracak
15:15 Kulisleri hareketlendiren iddia: AK Parti'nin İstanbul adayı Adil Karaismailoğlu olacak
15:10 Kadınlar Dünya Kupası'nda final, İngiltere ile İspanya arasında oynanacak
15:08 Özel halk otobüsü şoförleri İBB önünde kazan kaldırdı: Ödeme alamıyoruz, hizmet duracak
15:02 Kadınlar Dünya Kupası'nda final İngiltere ile İspanya arasında oynanacak
14:58 Özel halk otobüsü şoförleri İBB önünde eylem yaptı: Paramızı alamıyoruz, hizmet duracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2023 15:50:35. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Hawaii'deki yangın felaketinden sonra en kısa sürede ziyaret edeceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement