ABD Başkanı Biden, Hawaii'deki yangın felaketinden sonra en kısa sürede ziyaret edeceğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii adalarındaki yangın felaketinden sonra seçimlerde HawaiiYi kesin kazanacağı, bu nedenle ziyaret etmediği tepkileri üzerine"en kısa sürede" Hawaii'ye seyahat edeceğini söyledi.

Salı günü Milwaukee'de konuşan Biden, eyaletteki insanların "ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını" sağlamak istediğini söyledi.

Yangınlardan ölü sayısı 106'ya 'e yükseldi ve yaklaşık 1.300 kişi kayıp durumda.

Hawaii sakinleri federal hükümetin felakete tepkisindeki hızıyla ilgili şikayetlerde bulundu.

Biden, Delaware'deki Rehoboth Beach'te hafta sonu bir muhabir tarafından Hawaii'deki artan ölü sayısının sorulması üzerine "Yorum yapmıyorum." şeklinde cevap vermişti.

Başkan, Salı günü felaketi ziyaret etmediğini çünkü bunun insani yardım çabalarını yönlendireceği ve dikkati dağıtacağı endişesiyle olduğunu belirtti. Jill Biden'ın ona Hawaii'de eşlik edeceğini söyledi.

Biden, "Yolun önünde olmak istemem. Çok sayıda felaket bölgesine gittim." dedi. "Devam eden kurtarma çabalarını bozmak istemem. Bunu yapmam."

Şu ana kadar 500'den fazla federal acil durum personeli yardım çalışmalarına katılmak üzere gönderildi, bunlardan 150 tanesi arama kurtarma uzmanı.

Daha fazla personelin Maui'ye gönderildiği ve oradaki görevlilere yardımcı olacağı da Biden tarafından eklenenler arasındaydı.

Başkan, "Bölgedeki tüm federal varlıklar"ın, ABD ordusu ve Sahil Güvenlik dahil, kurtarma çabaları için kullanılacağını belirtti.

"Bu dikkat gerektiren bir iş. Zaman alıyor ve sinir bozucu." dedi başkan.

ABD Küçük İşletme İdaresi ayrıca yerel sakinlerin yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için düşük faizli felaket kredileri sunmaya başladı.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), felaket sonrası acil ihtiyaçları karşılamak için hane başına bir seferlik 700 dolarlık ödemeleri onayladı.

Biden, "İhtiyaç duydukları her şey orada olacak." dedi. "Ve Maui'de ne kadar sürerse orada olacağız."

Salı günü yapılan bir video güncellemesinde Vali Josh Green, Biden'la sıkça konuştuğunu ve başkanın kaybedilenleri bulma konusundaki "yürek burkan çalışma" tamamlandığında ziyaret için bir zaman belirleyeceklerini söyledi.

Hawaii yetkilileri, Maui'nin en kötü vurulan bölgelerinden daha fazla ceset bulunarak ölü sayısının önümüzdeki günlerde artmasını beklediklerini söyledi. Etkilenen bölgenin sadece yüzde 25'i insan kalıntıları için şimdiye kadar tarandı.

Yaklaşık 12.000 nüfuslu Lahaina'nın yaklaşık yüzde 80'i alevler içinde yok oldu.

Maui'deki yerel halk, kurtarma çabalarının kapsamı ve hızından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını BBC'ye anlattı. Bir yer sakini olan Les Munn, şimdiye kadar Fema'dan 500 dolar aldığını, bu miktarın adadaki çoğu otel odasının bir gecelik fiyatından daha düşük olduğunu belirtti.