ABD Başkanı Biden, Navalni\'nin ölümünden Putin\'i sorumlu tuttu

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ABD Başkanı Joe Biden, hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin sır ölümüyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen ve 19 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif lider Aleksey Navalnıy cezasını çekmekte olduğu Yamalo-Nenets bölgesindeki hapishanede hayatını kaybetti.ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin ABD'nin yaklaşımını ve bundan sonraki muhtemel tutumlarını değerlendirdi.

BİDEN: PUTİN ONU ZEHİRLEDİ, TUTUKLATTI, HAPİSHANEYE GÖNDERİP İZOLE ETTİ

Navalnıy'ın öldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığına inanmak için bir sebepleri bulunmadığını dile getiren Biden, "Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden

"NAVALNİ'NİN ÖLÜMÜNDEN PUTİN SORUMLU"

Moskova'nın Navalnıy ile ilgili farklı bir söylemde bulunacaklarına işaret eden Biden, "Navalnıy'ın ölümünden Putin sorumludur. Onun başına gelenlerden Putin sorumludur. Navalny'nin başına gelenler Putin'in acımasızlığının bir başka kanıtıdır. Kimse kandırılmamalı" dedi.

Biden, Moskova'ya bugüne kadar çok sayıda yaptırım getirdiklerine ve Navalnıy'ın ölümü bağlamında yeni yaptırımlar olabileceğine dikkati çekti.

"YIKICI SONUÇLARI OLUR" DİYEREK UYARMIŞTI

Öte yandan ABD Başkanı Biden, Haziran 2021'de yaptığı bir konuşmada, Rus lider Putin'i, Navalni'nin ölmesi durumunda "yıkıcı" sonuçlar olacağı konusunda uyarmıştı.

Aleksey Navalni

NE OLDU?

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalnıy'ın bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.