Trump İran\'ı yeniden tehdit etti, Tahran\'dan yanıt gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamalarının ardından, ABD ve İsrail'in Tahran'ın enerji altyapısını hedef alan ortak bir saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. ABD basını operasyonun her an başlayabileceğini iddia ederken, İran cephesinden "kapsamlı misilleme" uyarısı gecikmedi.

TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ

Trump, dün ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David başkanlık yerleşkesinde düzenlenen kabine toplantısında yaptığı açıklamada, İran'a yönelik "Onları çok sert vuracağız. Bir noktada 'Artık buna dayanamıyoruz' diyecekler" ifadelerini kullandı.

GÖZLER HAFTA SONUNDA

ABD merkezli Wall Street Journal ise adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın, "Tahran'ı teslim olmaya zorlamayı amaçlayan yeni bir saldırı planı hazırlattığını" ve operasyonun hafta sonu başlayabileceğini ileri sürdü.

ABD merkezli bir diğer haber kuruluşu CBS News de ABD ve İsrail'in, hafta sonu boyunca İran'ın enerji altyapısına yönelik ortak saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiği iddiasına yer verdi. Habere göre olası hedefler arasında petrol rafinerileri ve elektrik santralleri bulunuyor. Aynı haberde, Trump'ın henüz nihai onayı vermediği ancak Washington ile Tel Aviv'in plan üzerinde koordinasyon halinde olduğu, Beyaz Saray'daki bazı üst düzey yetkililerin ise kabine toplantısında plana itiraz ettiği belirtildi.

NETANYAHU'NUN ZİYARETİ SONRASI HAREKETLİLİK

İddia edilen planın uygulanması halinde bu, savaşın ilk aşamasından bu yana İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik ortak saldırılara yeniden katılması anlamına gelecek. İddialar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta Washington'da Trump ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşmesinin ardından gündeme geldi.

İRAN'DAN YANIT: KAPSAMLI BİR PLAN HAZIRLADIK

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı ise üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran altyapısına yönelik olası saldırı planlarını "çılgınlık" olarak nitelendirdi.

Habere göre yetkili, İran'ın buna karşılık vermek üzere "kapsamlı bir plan" hazırladığını belirterek, planın İsrail'in kritik altyapısını ve ABD'nin bölgedeki enerji altyapısını hedef almayı içerdiğini söyledi.