ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'da - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'da

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ABD Başkanı Donald Trump, Körfez Turu'nun ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı. Riyad'a varışında ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapma sözü veren Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la el sıkışan Trump'ın ülkeden 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planladığı öğrenildi. Öte yandan Trump'ın ziyaretinde Suudi Arabistan'ın nükleer programının başlatılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

13.05.2025 11:16
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ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde 3 ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi. Trump'ı taşıyan uçak Melik Halid Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı. ABD Başkanı ve Veliaht Prens havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

1 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM ÇEKMEYİ PLANLIYOR

Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak. ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor. Ziyaret süresince ABD ile Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'da

ULUSLARARASI MESELELER DE ELE ALINACAK

ABD Başkanı, Suudi Arabistanlı yetkililerle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak. ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen'deki Husilerin durumu, Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna- Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.

NÜKLEER PROGRAMIN BAŞLATILMASI DA GÜNDEMDE

Öte yandan AP'nin haberine göre, Trump'ın ziyaretinde Suudi Arabistan'ın nükleer programının başlatılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor. Suudi Arabistan'ı geçen ay ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Chris Wright, 15 Nisan'da Suudi Arabistan'ın bu yıl nükleer enerji endüstrisine başlaması için "önemli gelişmeler beklediğini, bu konuda heyecanlı olduğunu" ifade etmişti.

Nükleer programıyla gündemde olan İran ile bölgede rekabet eden Suudi Arabistan, uzunca bir süredir nükleer enerji programını başlatma isteğini dile getiriyordu. ABD'nin Suudi Arabistan'ın nükleer programını başlatması için Riyad'a İsrail ile normalleşmeyi şart koştuğu belirtiliyordu. Ancak AP'nin haberine göre, ABD'nin bu şartı rafa kaldırdığı ifade ediliyor.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan\'da
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'da - Son Dakika

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