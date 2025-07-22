ABD, bir kez daha UNESCO'dan ayrılma kararı aldı - Son Dakika
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Dünya

ABD, bir kez daha UNESCO'dan ayrılma kararı aldı

ABD, bir kez daha UNESCO\'dan ayrılma kararı aldı
22.07.2025 17:38
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ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, UNESCO'dan çekilme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, kararın 31 Aralık 2026'da yürürlüğe gireceği belirtildi. Öte yandan çekilme kararına neden olan gerekçeler arasında "UNESCO'nun 'Filistin devletini' Üye Devlet olarak kabul etmesi" de yer aldı.

ABD, bir kez daha UNESCO'dan çekiliyor.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetimin bugün UNESCO'dan çekilme kararını UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a bildirdiği ifade edildi. Çekilme kararının 31 Aralık 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği aktarıldı.

ABD, bir kez daha UNESCO'dan ayrılma kararı aldı

FİLİSTİN'İN ÜYELİĞİNİ BAHANE ETTİLER

Açıklamada, "UNESCO'ya katılımın devam etmesi, ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun değildir. UNESCO, bölücü sosyal ve kültürel sorunları ilerletmek için çalışıyor ve 'Önce Amerika' dış politikamızla çelişen küreselci, ideolojik bir uluslararası kalkınma gündemi olan BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine aşırı odaklanmayı sürdürüyor. UNESCO'nun 'Filistin devletini' Üye Devlet olarak kabul etme kararı son derece sorunludur, ABD politikasına aykırıdır ve örgüt içinde İsrail aleyhindeki söylemlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ise yaptığı açıklamada, Trump'ın ABD'yi örgütten bir kez daha çekme kararından derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Azoulay, "Bu karar çok taraflılığın temel ilkelerine aykırıdır ve her şeyden önce ABD'deki çok sayıda ortağımızı etkileyebilir. Bunlar arasında Dünya Miras Listesi'ne alınmak, Yaratıcı Şehir statüsü kazanmak isteyen topluluklar ve üniversiteler yer almaktadır. Ne kadar üzücü olsa da bu duyuru bekleniyordu ve UNESCO buna hazırlıklıydı" ifadelerini kullandı.

ABD, bir kez daha UNESCO'dan ayrılma kararı aldı

TRUMP İLK DÖNEMİNDE DE ÇEKİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'deki ilk döneminde de UNSECO'nun yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de dahil olmak üzere birçok uluslararası kuruluştan ve iklim değişikliği, İran'ın nükleer silah edinme çabalarını durdurmayı amaçlayan uluslararası anlaşmalardan çekilmişti. Ancak 2021'de koltuğu devralan eski Başkan Joe Biden, bu kararları geri alarak ABD'yi UNESCO, DSÖ ve iklim anlaşmasına geri döndürmüştü.

TOPLAM BÜTÇENİN YAKLAŞIK YÜZDE 8'İNİ ABD OLUŞTURUYOR

ABD, merkezi Paris'te bulunan 194 üyeli UNESCO'nun toplam bütçesinin yaklaşık yüzde 8'ini oluşturuyor. Bu oran, Trump'ın ABD'yi kurumdan ilk çektiği dönemde yaklaşık yüzde 20'ydi. İsrail ise 2011 yılında UNESCO'ya fonu sonlandırmış, 2019 yılında örgütten ayrılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD, bir kez daha UNESCO'dan ayrılma kararı aldı - Son Dakika

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