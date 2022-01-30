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ABD'de 4 eyalette acil durum ilan edildi! Kar 100 binden fazla kişiyi de elektriksiz bıraktı - Son Dakika

ABD'de 4 eyalette acil durum ilan edildi! Kar 100 binden fazla kişiyi de elektriksiz bıraktı

30.01.2022 08:38
ABD'de 4 eyalette acil durum ilan edildi! Kar 100 binden fazla kişiyi de elektriksiz bıraktı

ABD'nin kuzeydoğusunda kar alarmı verildi. Kar fırtınası nedeniyle 100 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, New York'un da aralarında bulunduğu 4 eyalette acil durum ilan edildi. Kar kalınlığının yarım metreyi aşmasını bekleyen yetkililer halkı mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu su kar fırtınasının etkisinde. Yoğun kar yağışının 55 milyon kişiyi etkilemesi beklenirken fırtına nedeniyle 4 eyalette acil durum ilan edildi.

KARLAR OTOPARKLARA TAŞINDI

Boston'da kar kalınlığının 60 santimetreyi geçebileceği ifade edildi. Kar ulaşımda da aksaklıklara sebep oldu. Yolları kapatan karlar kepçeyle kamyonlara yüklenip kullanılmayan otoparklara taşındı.

ABD'de kar fırtınası alarmı! 4 eyalette acil durum ilan edildi, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

6 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Saatteki hızı 110 kilometreyi aşan rüzgar ve tipi sebebiyle 6 binden fazla uçuş iptal edildi. Bazı bölgelerde yüksek hızlı trenlerle de çalışmadı.

ABD'de kar fırtınası alarmı! 4 eyalette acil durum ilan edildi, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

100 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Massachusetts eyaletinde 113 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi. Şiddetli kar yağışından etkilenen New York'ta da 600 kişiden fazla insanın elektriksiz kaldığı bildirildi.

ABD'de kar fırtınası alarmı! 4 eyalette acil durum ilan edildi, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

HALKA "SOKAĞA ÇIKMAYIN" UYARISI

Fırtınalı kar yağışı dün gün boyu etkisini sürdürürken kıyı bölgelerinde oluşan yüksek dalgalardan dolayı bazı yerlerde su taşkınlıkları yaşandığı ifade edildi. Yetkililer halkı mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda uyardı.

ABD'de kar fırtınası alarmı! 4 eyalette acil durum ilan edildi, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

DONDURUCU SOĞUKLAR YOLDA

Yoğun kar yağışının daha da kötüleşeceği ve ardından dondurucu soğukların geleceği tahmin ediliyor. New York Valisi soğukların hayatı tehdit edebilecek seviyede olabileceğini söyledi.

ABD'de kar fırtınası alarmı! 4 eyalette acil durum ilan edildi, 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, 112, kar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de 4 eyalette acil durum ilan edildi! Kar 100 binden fazla kişiyi de elektriksiz bıraktı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'de 4 eyalette acil durum ilan edildi! Kar 100 binden fazla kişiyi de elektriksiz bıraktı - Son Dakika
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