ABD'de 4 eyalette acil durum ilan edildi! Kar 100 binden fazla kişiyi de elektriksiz bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu su kar fırtınasının etkisinde. Yoğun kar yağışının 55 milyon kişiyi etkilemesi beklenirken fırtına nedeniyle 4 eyalette acil durum ilan edildi.
Boston'da kar kalınlığının 60 santimetreyi geçebileceği ifade edildi. Kar ulaşımda da aksaklıklara sebep oldu. Yolları kapatan karlar kepçeyle kamyonlara yüklenip kullanılmayan otoparklara taşındı.
Saatteki hızı 110 kilometreyi aşan rüzgar ve tipi sebebiyle 6 binden fazla uçuş iptal edildi. Bazı bölgelerde yüksek hızlı trenlerle de çalışmadı.
Massachusetts eyaletinde 113 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi. Şiddetli kar yağışından etkilenen New York'ta da 600 kişiden fazla insanın elektriksiz kaldığı bildirildi.
Fırtınalı kar yağışı dün gün boyu etkisini sürdürürken kıyı bölgelerinde oluşan yüksek dalgalardan dolayı bazı yerlerde su taşkınlıkları yaşandığı ifade edildi. Yetkililer halkı mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda uyardı.
Yoğun kar yağışının daha da kötüleşeceği ve ardından dondurucu soğukların geleceği tahmin ediliyor. New York Valisi soğukların hayatı tehdit edebilecek seviyede olabileceğini söyledi.
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