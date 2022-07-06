ABD'de 7 kişiyi katleden, en az 30 kişiyi yaralayan saldırgan olay yerinden kadın kılığına girerek kaçtı

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları kana bulandı. Etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı.

7 ÖLÜ, 30 YARALI

Saldırısı sonrası edinilen ilk bilgilere göre, en az 7 kişi vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

22 YAŞINDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Highland Park Polis Şefi Lou Jogmen, medyaya yaptığı açıklamada, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesinin ardından polisin başlattığı aramalar sonucunda yakalandığını bildirdi. Chicago'nun banliyölerinden Highland Park bölgesinde yerel saatle sabah meydana gelen silahlı saldırının ardından polisin başlattığı arama çalışmaları akşam sona erdi.

Polisin, olayın yaşandığı yerin yaklaşık 8 kilometre kuzeyinde aracını çevirdiği şüpheli 22 yaşındaki beyaz Amerikalı Crimo, kısa bir takibin ardından gözaltına alındı.

7 DEFA BİRİNCİ DERECE CİNAYETTEN SUÇLANDI

Eyalet Savcısı Eric Rinehart yaptığı basın açıklamasında, 7 defa birinci derece cinayetle suçladığı Crimo'nun eylemi için, "önceden tasarlanmış ve hesaplanmış bir saldırı" tanımlamasında bulunarak, "Bunlar, dosyaya dahil edilecek birçok suçlamadan sadece ilki" dedi.

SALDIRI SONRASI KAÇMAK İÇİN KADIN KILIĞINA GİRDİ

Öte yandan Chicago polisi 4 Temmuz geçit törenine saldırıp, 7 kişiyi öldüren zanlının saldırıyı haftalardır planladığını açıkladı. Yetkililer ayrıca, Crimo'nun rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kalabalıkla birlikte kaçabilmek için kadın kılığına girdiğini ekledi.

EVİNDEN ÇOK SAYIDA KESİCİ ALET ÇIKTI

Lake İlçesi Şerif Ofisinden Başkan Yardımcısı Christopher Covelli, 22 yaşındaki zanlının Eylül 2019'da bir şikayet üzerine evine baskın yapıldığını anlattı. Covelli, evdeki bir aile üyesinin Crimo'nun evdeki herkesi öldürmekle tehdit ettiğini söylediği bilgisini paylaştı. Ayrıca, zanlının farklı zamanlarda 5 silah edindiği, bunlarla birlikte kendisine ait olan 16 bıçak, bir hançer ve bir kılıç olmak üzere bir dizi keskin uçlu alete el konulduğu belirtildi.