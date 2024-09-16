ABD'nin Wisconsin eyaletinde 3 yaşındaki bir çocuğun kaybolmasının ardından ekipler seferber oldu.
Polis, arama faaliyetlerini evin arkasındaki dev mısır tarlasında yoğunlaştırdı, ardından termal İHA kameraları kullanarak tarlayı aramaya başladı. Çocuğun bulunduğu yer drone ile tespit edildikten sonra ekipler bölgeye yöneldi.
Ekipler 3 yaşındaki çocuğa evinden yaklaşık 800 metre mesafede bulunan tarlada, tek başına beklerken ulaştı. Küçük çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.
Son Dakika › Dünya › ABD'de kaybolan 3 yaşındaki çocuk, termal İHA kameralarıyla bulundu - Son Dakika
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