ABD'de silah kontrolü için yasa teklifi: Düzenleme neler öngörüyor?

ABD'de 20 senatör, ülkede ateşli silah kullanımının denetlenmesi için yasa teklifi hazırladı. Teklifi hazırlayan 20 senatörden 10'u Cumhuriyetçi, 10'u Demokrat. Bu nedenle teklif Senato'da kabul edilebilir. Teklifin Senato'dan geçmesi için 100 üyeli Senato'da en az 60 oy gerekiyor.

Yasa teklifi, 21 yaş altındakilerin ateşli silah alımının kısıtlanmasını ve yasa dışı silahların satışını denetlenmesini öngörüyor.

Teklif yasalaşırsa ABD'de aile içi istismar ve şiddet sabıkası olan bir kişinin silah satın almasına izin verilmeyecek, insanların başkaları için silah satın alması engelenecek ve 21 yaş altındaki olup silah satın almak isteyenlerin sicilleri incelenecek.

20 senatörün yaptıkları açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Amerika'nın çocuklarını korumak, okulları güvenli hale getirmek ve ülke genelinde şiddet tehdidini azaltmak için hazırladığımız yasa teklifini kamuoyuna duyuruyoruz. Aileler korku içinde yaşıyor. Bir araya gelip bu sorunu çözmek ve halkın güvenliğini sağlamak bizim sorumluluğumuz."

Ateşli silahların yol açtığı ölümler ABD'de günlük hayatın parçası haline geldi.

ABD'de Cumartesi günü ateşli silah kullanımını düzenleyen yasaların sıkılaştırılması için ülke çapında düzenlenen protestolara on binlerce kişi katılmıştı.

Biden: Doğru yönde atılmış bir adım ama yetersiz

ABD Başkanı Joe Biden, yasa teklifini "doğru yönde atılmış bir adım" olarak nitelendirdi ve bir an önce onaylanması gerektiğini vurguladı.

Joe Biden, "Bu, yıllar sonra ateşli silahların kullanımını kısıtlamayı hedefleyen ve ilk çalışma" dedi.

Biden, bununla birlikte teklifin yeterli olmadığını ve daha da ileri gidilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, Texas ve Buffalo saldırılarında kullanılan saldırı tüfeklerinin yasaklanmasını, ya da bu silahların alımı için yaş sınırının yükseltilmesini istiyor.

24 Mayıs'ta Texas eyaletinin Uvalde kentindeki bir ilkokulda düzenlenen saldırıda 19'u çocuk 21 kişi hayatını kaybetti.

Uvalde'deki saldırıdan bir hafta önce ise New York eyaletine bağlı Buffalo şehrinde düzenlenen silahlı saldırı 10 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, saldırıda özellikle siyahların hedef alındığını açıklamıştı.

Yasa teklifine tepkiler?

2018'de ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland şehrinde 17 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısından sağ kurtulan ve ardından ateşli silahlara karşı "Hayatımız için Yürüyoruz" adlı hareketi kuran David Hogg, "Yasa teklifi, ufak da olsa doğru yönde atılmış bir adım. Beklediğimden çok daha fazlası" dedi.

Ateşli silah kullanımının denetlenmesi için kurulan "Anneler Eylem Talep Ediyor" adlı grup ise sosyal medya hesabında şu paylaşımda bulundu:

"Bu teklifin yasalaştırılması için mücadele etmeye hazırız. 26 yıldır bunu bekliyoruz ve bu kabul edilir bir süre değil."

Ulusal Tüfek Derneği (NRA) ise resmi bir açıklama yapmak için teklifin tamamlanmış halini beklediğini, ancak "vatandaşların temel haklarını ve kendileri ile sevdiklerini korumalarını engelleyecek tüm silah kontrolü politikalarına karşı çıkmaya devam edeceğini" açıkladı. .

Daha önce benzer teklifler reddedilmişti

ABD, ateşli silah ölümlerinde dünyada ilk sırada.

Ülkede 1968-2017 yılları arasında 1,5 milyon kişinin ölüm nedeni silahlı saldırıydı.

Neredeyse 10 yıl önce, 20 çocuk ve 6 yetişkinin hayatını kaybettiği Sandy Hook saldırısından sonra silah kullanımının kısıtlanmasını öngören yasa teklifi, Kongre'ye sunulmuş ancak reddedilmişti.

ABD'de daha önce de ateşli silah kullanımını kısıtlamak için yapılan çalışmalar Kongre'den geçmediği için başarısız olmuştu.