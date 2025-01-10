ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi

ABD\'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi

ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Şimdiye dek 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında, yetkililer can kaybı sayısını tam olarak bilemediklerini ve sayının artmasını beklediklerini belirtti. Los Angeles County Şerifi Robert Luna'nın bazı alanların ''sanki bomba atılmış gibi göründüğünü'' söylemesi de dikkat çekti.

10.01.2025 01:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan orman yangınlarının önü alınamıyor. Kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangını 6 ayrı bölgede devam ederken;180 bin kişi için tahliye emri ve yaklaşık 200 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldığı bildirildi.

CAN KAYBI SAYISI ARTABİLİR

Yangınlarda şimdiye kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklansa da yetkililer sayının artmasından endişeli. Los Angeles County Şerifi Robert Luna, ölü sayısı 5 olarak açıklansa da kaç kişinin hayatını kaybettiğini "tam olarak bilmediklerini" ve sayının artmasını beklediklerini belirtti.

Luna, şerif departmanının ölü sayısı konusunda ilçe adli tabibiyle çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, "Kriz devam ediyor, ölü sayısı konusunda sabırlı olun. Umarım yanılırım ama sayının artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi

"BOMBA ATILMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Yangınlardaki yıkımın büyük olduğuna işaret eden Luna, bazı alanların "sanki bomba atılmış gibi göründüğünü", bu bölgelerde köpekler ve arama ekipmanlarıyla kapsamlı çalışma yapacaklarını söyledi. Yetkililerin tahliye emirlerine uyulması gerektiğini vurgulayan Luna, "Los Angeles County'de şu anda yaklaşık 180 bin kişi tahliye emri ve yaklaşık 200 bin kişi de tahliye uyarısı altında" dedi.

Öte yandan, tahliye bölgelerinde en az 20 kişinin yağma veya benzeri suçlardan tutuklandığı bilgisi verildi.

"27 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ALAN YANDI"

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley de 7 Ocak'ta başlayan Palisades bölgesindeki yangında hala kontrol sağlayamadıklarını belirterek, "Palisades yangınının Los Angeles tarihindeki en yıkıcı doğal afetlerden biri olduğunu söyleyebiliriz." dedi. Crowley, alevlerin 27 bin dönümden fazla alanı yaktığını, bunun da yaklaşık 20 bin futbol sahasına denk geldiğini söyledi.

Yangınlarla ilgili kundaklama soruşturmalarının yapıldığı dile getiren Crowley, 16'sı kundaklama uzmanı 21 yetkilinin ve eğitilmiş bir köpeğin, özellikle Palisades yangınının başlangıcını aktif olarak incelediğini belirtti.

Yetkililer ayrıca, devam eden yangınlar nedeniyle kentte doğal gaz kesintileri olduğunu, ulaşım sistemi ve kanalizasyon sisteminde ciddi hasarlar meydana geldiğini ifade ederek, vatandaşlara suyu kaynatarak içmeleri uyarısında bulundu.

2 BİN EV KÜL OLDU

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar yaklaşık 2 bin evin tamamen yandığını ifade etmişti. Yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Yangınlar nedeniyle ilgili bölgelerdeki tüm okulların tatil edildiği duyurulmuştu.

YANGINLARIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangına ilişkin ise tartışmalar devam ediyor. Uzmanlar yangının çıkış nedeni üzerine çalışmalarını sürdürürken; aşırı hava olaylarından oluşan bir birleşimin Californiya'daki yangınları körüklediği belirtiliyor.

Birleşimlerden ilkialevleri 100 mil/saat (161 km/saat) hızlasavuran Santa Ana rüzgarlarının aşırı kuraklıkla birleşmesi olarak gösteriliyor.

Ayrıca sağanak yağışların tonlarca bitkiyi büyütmesi ve ardından onları kurutarak yakılması kolay yakıt haline getiren rekor düzeydeki yüksek sıcaklıkların da yangının çıkış nedenlerinden biri olarak ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Doğal Afetler, Los Angeles, Güvenlik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Zekai Karaca:
    ateşin bol olsun ameriga 28 4 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    yenmiş ekin yaprakları gibi kavrulup gidersiniz inşaallah hepiniz... 28 3 Yanıtla
  • yafes kartal:
    Ateşiniz bol olsun inşallah yeryüzünde nifak tohumu ekip dünyayı ateşe veren ,kuduz gibi sağa sola saldıran ve hiç bir şey olmamış gibi davranan olduğun için kendi yaktığın ateşinde yanasın 25 1 Yanıtla
  • Doki:
    Allah biliyor ne yapacağını.Gazzedeki kardeşlerimizin ahı çıkmaya başlıyor. 23 2 Yanıtla
  • Abdil Daşkın:
    Hep bize söyledikleri cümleyide bizlerde onlara söylüyoruz.ABD de olan yangınlardan ENDİŞELİYİZ. 18 1 Yanıtla
  • İhsan Kıraç:
    ALLAH ım işini bilir 14 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Allah yardımcıları olsun iyi insanlarımızın Pentagon binası falan kül olsun 13 1 Yanıtla
  • özgür ertul:
    A shady business never yields a sunny life !.. 0 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ACABA ABD LER OYLE SAATLERCE GUNLERCE TV LERDE PROGRAM YAPIP BIZI KONUSUYOR MU 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YANGINA SEVINEN ZAVALLI TIPLER, TURKIYE YANARKEN TOBE CENABI ALLAH BIZE NEYIN CRZASINI KESIYORDU O ZAMAN, BOYLE ZAVALLI ZIHNIYET MI OLUR 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 04:38:43. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.