ABD\'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi

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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan orman yangınlarının önü alınamıyor. Kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangını 6 ayrı bölgede devam ederken;180 bin kişi için tahliye emri ve yaklaşık 200 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldığı bildirildi.

CAN KAYBI SAYISI ARTABİLİR

Yangınlarda şimdiye kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklansa da yetkililer sayının artmasından endişeli. Los Angeles County Şerifi Robert Luna, ölü sayısı 5 olarak açıklansa da kaç kişinin hayatını kaybettiğini "tam olarak bilmediklerini" ve sayının artmasını beklediklerini belirtti.

Luna, şerif departmanının ölü sayısı konusunda ilçe adli tabibiyle çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, "Kriz devam ediyor, ölü sayısı konusunda sabırlı olun. Umarım yanılırım ama sayının artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"BOMBA ATILMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Yangınlardaki yıkımın büyük olduğuna işaret eden Luna, bazı alanların "sanki bomba atılmış gibi göründüğünü", bu bölgelerde köpekler ve arama ekipmanlarıyla kapsamlı çalışma yapacaklarını söyledi. Yetkililerin tahliye emirlerine uyulması gerektiğini vurgulayan Luna, "Los Angeles County'de şu anda yaklaşık 180 bin kişi tahliye emri ve yaklaşık 200 bin kişi de tahliye uyarısı altında" dedi.

Öte yandan, tahliye bölgelerinde en az 20 kişinin yağma veya benzeri suçlardan tutuklandığı bilgisi verildi.

"27 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ALAN YANDI"

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley de 7 Ocak'ta başlayan Palisades bölgesindeki yangında hala kontrol sağlayamadıklarını belirterek, "Palisades yangınının Los Angeles tarihindeki en yıkıcı doğal afetlerden biri olduğunu söyleyebiliriz." dedi. Crowley, alevlerin 27 bin dönümden fazla alanı yaktığını, bunun da yaklaşık 20 bin futbol sahasına denk geldiğini söyledi.

Yangınlarla ilgili kundaklama soruşturmalarının yapıldığı dile getiren Crowley, 16'sı kundaklama uzmanı 21 yetkilinin ve eğitilmiş bir köpeğin, özellikle Palisades yangınının başlangıcını aktif olarak incelediğini belirtti.

Yetkililer ayrıca, devam eden yangınlar nedeniyle kentte doğal gaz kesintileri olduğunu, ulaşım sistemi ve kanalizasyon sisteminde ciddi hasarlar meydana geldiğini ifade ederek, vatandaşlara suyu kaynatarak içmeleri uyarısında bulundu.

2 BİN EV KÜL OLDU

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar yaklaşık 2 bin evin tamamen yandığını ifade etmişti. Yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Yangınlar nedeniyle ilgili bölgelerdeki tüm okulların tatil edildiği duyurulmuştu.

YANGINLARIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangına ilişkin ise tartışmalar devam ediyor. Uzmanlar yangının çıkış nedeni üzerine çalışmalarını sürdürürken; aşırı hava olaylarından oluşan bir birleşimin Californiya'daki yangınları körüklediği belirtiliyor.

Birleşimlerden ilkialevleri 100 mil/saat (161 km/saat) hızlasavuran Santa Ana rüzgarlarının aşırı kuraklıkla birleşmesi olarak gösteriliyor.

Ayrıca sağanak yağışların tonlarca bitkiyi büyütmesi ve ardından onları kurutarak yakılması kolay yakıt haline getiren rekor düzeydeki yüksek sıcaklıkların da yangının çıkış nedenlerinden biri olarak ifade ediliyor.