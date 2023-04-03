ABD'deki Trump davasında heyecan dorukta! Büyük bir eylem planı için 38 bin polis hazırda bekliyor olacak

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki "sus payı" soruşturması kapsamında mahkemeye çıkacak. Manhattan Savcısı Alvin Bragg 30 başlıkta hazırlanan suçlamaları Trump'a okuyacak.

DESTEKÇİLERİ GÖSTERİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR

İddianame; Donald Trump'ın ilişki yaşadığı Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçiminden önce sus payı ödediğine yönelik suçlamalar doğrultusunda hazırlandı. Trump destekçileri mahkeme sırasında New York'ta gösteri yapmaya hazırlanıyor. Cumhuriyetçi Parti vekillerinden bazılarının da gösteriye katılması bekleniyor.

38 BİN POLİS TEYAKKUZDA OLACAK

New York Polis Departmanı, mahkeme günü için tüm izinleri iptal etti. 38 bin polis, Trump'a destek gösterisi sırasında teyakkuzda olacak.

TRUMP'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Avukatı Joe Tacopina, eski Başkan'a karşı her türlü suçlamaya şiddetle karşı çıkılacağını söyledi. Pazar günü ABC'nin This Week programına konuşan Tacopina, "O, bu dövüşe hazır olacak biri. Bu kavgaya hazırız. Ve onu temize çıkarmak için bu şeyi olabildiğince çabuk halletmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

FLORIDA'DAKİ EVİNE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

Trump, hakkında iddianame hazırlanan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti. Eski cinsel ilişki filmi yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini ve 2016'daki başkanlık seçimlerinden önce bu konuda konuşmaması için Trump'ın avukatından para aldığını ileri sürüyor. Eski başkan soruşturma için Demokratları suçladı. Davanın "siyasi cadı avı" olduğunu söyleyerek, ABD Başkanı Joe Biden'a yüklendi. Trump hakkındaki soruşturma bununla sınırlı değil. Federal Soruşturma Bürosu geçen yıl, Trump'ın Florida'daki evine baskın düzenlemişti. Baskında başkanlık dönemine ait gizli belgeler ele geçirilmişti.

SEÇİM SONUÇLARINI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİASI DA SORUŞTURMADA

Washington Post'ta yer alan habere göre eski başkanın, tüm gizli belgelerin toplanmasını kasten engellemeye çalışıp çalışmadığı inceleniyor. Buna göre soruşturmayı yürüten müfettişler, Trump'ın gizli belgeleri iade etmesi konusundaki resmi talep ve faaliyetleri engellemiş olabileceğini değerlendiriyor. Trump hakkındaki bir diğer soruşturma da Georgia'da yürütülüyor. Söz konusu soruşturmada Trump'ın 2020 başkanlık seçiminin sonucunu değiştirmeyi çabaladığı yönündeki iddialar inceleniyor.