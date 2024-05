ABD\'deki üniversitelerde Gazze savaşına karşı protestolar devam ediyor

Dünya

ABD'deki onlarca üniversitede öğrenciler Gazze'deki savaşı protesto etmeye devam ediyor.

Üniversiteler mezuniyet törenlerine sayılı günler kala kampüslerdeki gösterilerle başa çıkmaya çalışırken yüzlerce öğrencinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

Öğrenciler neden Gazze'deki savaşı protesto ediyor?

Öğrenciler 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki savaşa karşı gösteriler, oturma eylemleri ve açlık grevleri düzenledi. Son dönemde ise üniversite kampüslerinde kamp kurmaya başladılar.

Bu öğrenciler üniversitelerin İsrail'le ilişkisi olan şirketlerle finansal bağlarını koparmasını talep ediyor.

İsrail'de ya da İsrailli kuruluşlarla iş yapan şirketlerin Gazze'de devam eden savaşta suç ortağı olduğunu söyleyen öğrenciler, bu şirketlere yatırım yapan üniversitelerin de suça dahil olduğunu savunuyor.

Üniversitelere yapılan bağışlar, araştırma laboratuvarlarından burs fonlarına kadar birçok şeyi finanse ediyor. Ancak bu bağışlar çoğunlukla milyonlarca ve milyarlarca dolarlık yatırımlardan elde edilen getirilerden oluşuyor.

Colombia Üniversitesi'nde neler yaşandı?

Bu ayın başlarında Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik'in kampüsteki antisemitizm iddiaları hakkında Kongre önünde ifade verdiği sırada yüzlerce öğrenci üniversitenin New York City kampüsünde kamp kurdu.

Gazze'de ateşkes talep eden öğrenciler üniversite liderlerine İsrail ile bağlantılarını koparma çağrısında bulundu.

Üniversite ise protestonun üniversite kurallarını ihlal ettiğini söyledi ve protestoyu dağıtmak için polisi çağırdı. 100'den fazla öğrenci kampüse izinsiz girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Öğrenciler bu olaydan sonra yeniden bir araya geldi ve protestoların üçüncü haftasına girildi.

Columbia Üniversitesi'nde yüz yüze dersler durduruldu.

Bu süreçte protestoları düzenleyenlerle yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı ve göstericilerden bazıları üniversiteden uzaklaştırıldı.

Salı günü öğrenciler üniversiteye bağlı Hamilton Hall adlı binayı ele geçirdi.

Columbia Üniversitesi sözcüsü Ben Chang, "binayı işgal eden öğrencilerin okuldan atılmakla karşı karşıya olduklarını" söyledi.

Başka nerelerde protesto ediliyor?

Columbia Üniversitesi'nde giderek büyüyen protestolar en az 22 eyalette ve başkent Washington DC'de özel ve devlet üniversitelerinde benzer gösterilere ilham kaynağı oldu.

Kuzeydoğu bölgesi: George Washington; Brown; Yale; Harvard; Emerson; NYU (New York Üniversitesi); Georgetown; American; Maryland Üniversitesi; John Hopkins; Tufts; Cornell; Pennsylvania Üniversitesi; Princeton; Temple; Northeastern; MIT; The New School; Rochester Üniversitesi; Pittsburgh Üniversitesi

Batı kıyısı: California Politeknik Eyalet Üniversitesi; Humboldt; Güney California Üniversitesi; California Üniversitesi, Los Angeles; California Üniversitesi, Berkeley; Washington Üniversitesi

Ortabatı bölgesi: Northwestern; St Louis'deki Washington Üniversitesi; Indiana Üniversitesi; Michigan Üniversitesi; Ohio Eyalet Üniversitesi; Minnesota Üniversitesi; Miami Üniversitesi; Ohio Üniversitesi; Columbia College Chicago; Chicago Üniversitesi

Güney: Emory; Vanderbilt; North Carolina Üniversitesi, Charlotte; North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill; Kennesaw State; Florida Eyalet Üniversitesi; Virginia Tech; Georgia Üniversitesi, Athens

Güneybatı: Austin'deki Texas Üniversitesi; Rice; Arizona Eyalet Üniversitesi

ABD dışı: Filistin yanlısı protestocular geçtiğimiz hafta Avustralya, Kanada, Fransa, İtalya ve İngiltere'deki üniversite kampüslerinde de bir araya geldi.

Üniversiteler bu konuda ne yaptı?

Bazıları öğrencilerle müzakere ederken, diğerleri polisi çağırdı ve öğrencilere çeşitli ültimatomlar verdi.

En son Pazartesi günü Texas, Utah ve Virginia'da protesto eden bazı öğrenciler gözaltına alındı.

Boston'daki Northwestern Üniversitesi ile protestocular arasında kurulan kamp alanının büyüklüğünü sınırlayan bir anlaşmaya varıldı.

Öte yandan ABD'de siyasetçiler protestoların bazılarında antisemitizm iddialarına dikkat çekerek üniversitelere daha fazlasını yapmaları çağrısında bulundu.

Çeşitli kampüslerde BBC'ye konuşan Yahudi öğrenciler ise tanık oldukları veya deneyimledikleri bazı olayların onları rahatsız ettiğini ve korkuttuğunu söyledi.

Bu öğrenciler, Hamas'ı destekleyici sloganlar atıldığını, fiziksel kavgaların meydana geldiğini ve tehditkar davranışlar deneyimlediklerini belirtti.

Protestolar işe yaradı mı?

Üniversite kampüslerindeki Filistin yanlısı gruplar yıllardır üniversitelerini İsrail'e karşı Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi'ni (BDS) desteklemeye çağırıyor.

ABD'deki bazı üniversiteler geçmişte İsrail ile çeşitli finansal bağlarını kesmiş olsa da, hiçbiri BDS hareketine dahil olmadı.

Üniversitelerin İsrail'le bağlarını koparmasının aslında Gazze'deki savaş üzerinde çok fazla etkisi olmaz ama protestocular bunun savaştan kazanç sağlayanları açığa çıkarmak ve sorunlara ilişkin farkındalık yaratmak açısından önemli olduğunu savunuyor.

Öğrenciler neden Vietnam savaşıyla ilgili protestolara başvuruyor?

Columbia Üniversitesi ve başka üniversitelerdeki öğrenciler, 1960'ların sonunda ABD'nin Vietnam Savaşı'na katılmasına karşı düzenlenen protestolara dikkat çekiyorlar.

Bu protestolarda binlerce kişi gözaltına alınmış ve polisle şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

1970 yılında Ohio'da dört öğrenci Ulusal Muhafızların ateş açması sonucu öldürülmüştü.

Onların ölümü ülke çapında bir öğrenci grevini tetiklemiş ve yüzlerce üniversite kapanmıştı.