ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye\'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli

Türkiye'nin İsveç'in NATO onayını vermesinin ardından 'ikili ilişkileri yeniden canlandırma' hedefiyle Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, CNN TÜRK'ten Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtladı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland, F-35 ve S-400 ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE F-16 MESAJI

F-16'ların satışı ve modernizasyonu konusunda sorulan soruya cevap veren Victoria Nuland, Türkiye'nin F-16 filosunun geliştirmesinin Amerikan güvenliği için çok önemli olduğun altını çizdi. Nuland, "Zaten büyük bir F-16 filonuz var. Ancak bunu geliştirmek bizim için önemli olacak" dedi.

Nuland sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz kendi parlamentonuzda çalışırken, biz de kongremizde Türkiye'nin F-16 filosunu geliştirmesinin Amerikan güvenliği için çok önemli olduğunu, bu seviyede tamamen aktif ve katılımcı olmasının müttefikler arasında yük paylaşımı için önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Zaten büyük bir F-16 filonuz var. Ancak bunu geliştirmek bizim için önemli olacak. 15 günlük süre cuma gecesi başladı. Aslında cumhurbaşkanınız imzayı attığı an oldukça heyecanlıydı. Kurye uçağa bindi, Dışişleri Bakanlığına teslim etti ve biz de bildirimimizi kongreye ilettik. Cuma gününden itibaren 15 gün sonra bu bildirim süresi sona erecek ve ardından uygulamaya geçeceğiz"

"TÜRKİYE'NİN JETLERE ULAŞMASI ÖNCELİĞİMİZ"

F-35 satışının kongreden geçmesi durumunda yeni uçakların Türkiye'ye geliş sürecine dair sorulan soruya cevap veren Nuland, yeni jetlerin ne zaman hazır olacağını bilmediklerini söyledi. Nuland, "Öncelikle bu anlaşmanın birkaç parçası var. Bunlar mevcut jetlerin modernizasyonu ve yeni jetlerin satışı. İki parça da önemli. Anladığım kadarıyla modernizasyon derhal başlıyor. Açıkçası yeni jetlerin ne zamana hazır olacağını ezbere bilmiyorum, ancak Türkiye'nin bu jetlere kavuşmasının ABD için bir öncelik olduğu aşikar." dedi.

"S-400 MESELESİNİ HALLEDEBİLİRSEK TÜRKİYE'Yİ F-35 AİLESİNİ GERİ ALACAĞIZ"

CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin konuşan Nuland, "CAATSA yaptırımları, hükümetinizin Rusya Federasyonu'ndan S-400 hava savunma sistemleri satın alma kararıyla ilgiliydi. CAATSA yaptırımlarını tetikleyen buydu." diye konuştu. Patriot satışını müzakere etme sürecinde olduklarını belirten Nuland, "Açıkçası bu S-400 meselesini halledebilirsek, ki bunu yapmak istiyoruz. ABD, Türkiye'yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır. Ama önce bu diğer meseleyi çözmeliyiz ve bunu çözerken aynı zamanda Türkiye'nin güçlü bir hava savunmasına sahip olmasını sağlamalıyız." dedi.

Nuland, "Bugünlerde herkesin hava savunmasına ihtiyacı var. Bunu dünyanın her yerinde görüyoruz. Ama yine de bu konuyu aşabilirsek, CAATSA meselesi ortadan kalkacak ve F-35 konuşmalarına