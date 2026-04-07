ABD\'den Pakistan\'a Yanıt

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a tanıdığı süreyle ilgili Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yaptığı çağrıyı değerlendirdi. Amerikan basınına açıklama yapan Leavitt, "Pakistan'ın süreyi 2 hafta uzatma çağrısından Başkan Trump haberdar. Bu konuda bir cevap verilecek" ifadelerini kullandı.