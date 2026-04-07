ABD\'den Pakistan\'a Yanıt

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan'ın ABD'ye yaptığı 'İran'a tanınan süreyi 2 hafta uzatması' çağrısına yanıt vereceklerini bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a tanıdığı süreyle ilgili Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yaptığı çağrıyı değerlendirdi. Amerikan basınına açıklama yapan Leavitt, "Pakistan'ın süreyi 2 hafta uzatma çağrısından Başkan Trump haberdar. Bu konuda bir cevap verilecek" ifadelerini kullandı.
