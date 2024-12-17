ABD'den Türkiye ile Suriye Üzerine Kritik Açıklamalar - Son Dakika
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Dünya

ABD'den Türkiye ile Suriye Üzerine Kritik Açıklamalar

ABD\'den Türkiye ile Suriye Üzerine Kritik Açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de PKK/YPG meselesinin Türkiye ile ilişkilerindeki en önemli konulardan biri olduğunu belirtti. Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye sınırında meşru güvenlik endişelerine dikkat çekerek, Türklerin bu süreçte önemli bir aktör olduğunu vurguladı.

17.12.2024 12:02  Güncelleme: 12:03
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile görüşmelerindeki en büyük başlıklardan birinin, zor ve hassas bir konu olan Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG meselesi olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında terör örgütü PKK/YPG ile ilgili soruları yanıtladı. Miller, ABD'nin Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye olan desteğinin iki ülke arasındaki temel anlaşmazlık noktalarından biri olduğu ve bu konudaki sürecin nasıl ilerlediği sorusuna, "Bu konu, Türk muhataplarımızla üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz son derece hassas ve oldukça zor bir konu. Bu başlık, Bakan Blinken ile Türk muhatapları arasındaki görüşmelerin büyük bir bölümünü oluşturdu" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Türkiye'nin Suriye sınırında meşru terör tehdidi endişesinin anlaşıldığı aktarılarak, "Suriye'de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğuna şüphe yok" denildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, bir basın mensubunun, Trump'ın "Suriye'nin anahtarının Türkiye'nin elinde olduğu" yönündeki açıklaması anımsatılarak, yönetimin bu konudaki yaklaşımının ne olduğunu sorması üzerine, "Suriye'de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğuna şüphe yok" yanıtını verdi.

Kirby, Blinken'ın bu sebeple Türkiye'ye gittiğini ve burada Suriye ile ilgili tüm konuları ele aldığını vurgulayarak, Suriye'deki PKK/YPG tehdidine ilişkin, "Geçmişte de söylediğim gibi, teröristlerle ilgili meşru endişeleri var. Suriye sınırında bir terör tehdidi var ve Türk vatandaşları oradaki terörist faaliyetlerin kurbanı oldular, bu tehditten endişe duydukları için Türkleri suçlayamazsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD'den Türkiye ile Suriye Üzerine Kritik Açıklamalar - Son Dakika

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