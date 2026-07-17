ABD\'den Yabancı Öğrencilere Yeni Vize Kısıtlamaları

ABD hükümeti, ülkedeki yabancı öğrencilere daha katı vize kuralları uygulamaya hazırlanıyor.

İç Güvenlik Bakanlığı'nın Eylül ayında uygulamaya konacağını açıkladığı yeni kurallar, yabancı öğrencilerin ülkede kalış süresinin dört yılla sınırlanması gibi maddeler içeriyor.

Yeni kurallara göre öğrencilerin, dört yıllık öğrenim süresi sonunda ülkede kalabilmek için hükümetten izin almaları gerekecek. Mevcut kurallara göre, eğitim kurumları öğrencilerin vize süresini uzatma yetkisine sahipti.

Ayrıca program değiştirme ve üniversiteler ile kolejler arasında geçiş yapma olanakları da kısıtlanacak.

İç Güvenlik Bakanlığı yeni kuralların gerekçesinin, "yaygın vize suistimaliyle mücadele etmek ve ulusal güvenliği güçlendirmek" olduğunu açıkladı.

Uluslararası Eğitimciler Birliği yeni kuralları "yanlış yönlendirilmiş ve gereksiz" diyerek eleştirdi.

Şu an vize şartları nasıl?

Daha önce F-1 vizesi ve J-1 değişim vizesiyle gelen yabancı öğrenciler, ABD'ye "kalıcı oturum izni" kapsamında kabul ediliyordu; bu da, eğitimlerini tamamlayana kadar ülkede kalabilmelerine olanak sunuyordu.

Yeni kurallar, bu kalış süresine zaman sınırı getiriyor.

İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, "Yabancı öğrenciler onlarca yıldır ABD'ye süresiz olarak kabul ediliyor ve bu da binlerce öğrencinin ABD'den ayrılmak zorunda kalmamak için sürekli olarak yeni kurslara kaydolarak göçmenlik sistemimizi kötüye kullanmasına neden oluyor" dedi.

ABD'deki lisans programlarının çoğu genellikle dört yıl sürse de, doktora gibi yüksek lisans programları genellikle daha uzun sürüyor.

ABD'deki uluslararası öğrencilerin çoğunun, özellikle bilim ve teknoloji alanlarındaki lisansüstü programlarına kayıtlı olduğu biliniyor.

Bu programların tamamlanması ve araştırma sonuçlarının bilimsel yayın olarak yayımlanması genellikle daha uzun sürüyor.

Araştırma fonlarındaki yetersizlikler ve öğrencilerin kişisel koşulları da eğitim süresinin uzamasına neden olabiliyor.

Mezuniyetten sonra kaç gün kalabilecekler?

Yeni kurallar uyarınca yabancı öğrencilerin mezun olduktan sonra ABD'den ayrılmaları veya farklı bir vize türüne geçmeleri için tanınan süre de 60 günden 30 güne indirildi.

Yeni kuralları eleştirenler arasında, yabancı öğrenci kayıtları konusunda okullara danışmanlık yapan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan NAFSA (Uluslararası Eğitimciler Birliği) da var.

NAFSA CEO'su Fanta Aw, yeni düzenlemenin "uzun yıllardır etkili şekilde işleyen bir sisteme belirsizlik, bürokrasi ve korku aşıladığını" söyledi ve bu düzenleme için ortada yeterli bir gerekçe olmadığını savundu.

Yeni kurallar, Donald Trump yönetiminin yabancı öğrenci sayısını azaltma ve ABD'ye göçü kısıtlama yönündeki daha geniş kapsamlı yaklaşımının bir parçasıdır.

Trump yönetimi daha önce de, bazı seçkin üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısını sınırlamaya çalışmış ve ABD dış politikasını eleştiren öğrencilerin vizelerini iptal etme girişimlerinde bulunmuştu.

Gazeteci vizelerine de kısıtlama

Eylül ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeler, gazetecilere verilen vizeye de kısıtlama getiriyor.

"I Visa" olarak bilinen gazeteci vizesi mevcut kurallara göre birkaç senelik verilebiliyor.

Ancak yeni kurallar bu vizenin 240 günle sınırlanmasını öngörüyor. Hatta gazeteci Çinliyse, vizeleri 90 günle sınırlanacak.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .