ABD Başkonsolosluğu, vatandaşlarını "Dikkatli olun" diyerek uyardı! Türkiye operasyona hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkonsolosluğu, vatandaşlarını "Dikkatli olun" diyerek uyardı! Türkiye operasyona hazırlanıyor

18.11.2022 22:58
ABD Başkonsolosluğu, vatandaşlarını "Dikkatli olun" diyerek uyardı! Türkiye operasyona hazırlanıyor

ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun resmi sitesinden dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açık kaynak raporlarına dayanarak yapılan açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta operasyon başlatacağı iddia edilirken, ABD vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun resmi sitesinden yayımlanan açıklamada dikkatleri bir anda bölgeye çevirdi. Başkonsolosluğun açıklamasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta olası bir operasyon başlatacağı iddia edildi.

SURİYE'NİN KUZEYİ VE KUZEY IRAK'TA OLASI HAREKAT İDDİASI

ABD vatandaşlarının sınır bölgeleri ve kalabalıklardan uzak durmaları istenirken açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ABD Erbil Başkonsolosluğu, önümüzdeki günlerde Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta olası bir Türk askeri harekatına ilişkin güvenilir kaynaklı iddiaları raporladı. ABD hükümeti, ABD vatandaşlarına bu alanlardan uzak durmalarını şiddetle tavsiye etti."

ABD Başkonsolosluğu, vatandaşlarını 'Dikkatli olun' diyerek uyardı! Türkiye operasyona hazırlanıyor

"DÜŞÜK BİR PROFİL TUTUN"

Uyarıda ABD vatandaşlarının dikkat etmesi gereken noktalar şu şekilde sıralandı:

"'Sınır bölgelerinden kaçının', 'Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınındaysanız dikkatli olun', 'Düşük bir profil tutun', 'Güncellemeler için yerel medyayı izleyin'."

YORUMLAR
500
Sakarya'da emniyetten metruk binalara yönelik operasyon Sakarya'da emniyetten metruk binalara yönelik operasyon Erbil'de turistleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 19 kişi yaralandı Erbil'de turistleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 19 kişi yaralandı

Operasyon, Erbil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkonsolosluğu, vatandaşlarını 'Dikkatli olun' diyerek uyardı! Türkiye operasyona hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
21:32 Bakan Soylu'dan İBB dahil 4 CHP'li belediyeyle ilgili çok konuşulacak iddia: Terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya açıklayacağım
20:09 Basın toplantısına katılan Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sandalyeden düşerken ettiği Türkçe küfürle salonu kahkahaya boğdu
20:05 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 evladını bırakıp 15 yaşındaki çocuğa kaçan Gülizar'la ilgili suç duyurusunda bulundu
18:54 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gergin anlar! Bakan Soylu, HDP'li vekile "terörist bozuntusu, Amerika'nın oyuncağı" diyerek sert çıktı
18:37 Kılıçdaroğlu'ndan küçük yatırımcılara "borsa yatırımları" uyarısı: Maalesef avlanan siz olacaksınız
18:04 Hiç görmediği eve servet ödedi! İngiltere vatandaşlığı almak isteyen Türk iş insanı Aysun Kibar, 44 milyon lira dolandırıldı
18:00 Eşinin kaybettikten sonra bunalıma giren 7 çocuk annesi kadın, kendini asarak intihar etti
17:55 İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yeni detay: Bombayı bir önceki gün patlatmayı planlamışlar
17:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar resmen ayrıldı
16:34 79 gün sonra yağan yağmur, İzmir'i etkisi altına aldı! Yolları göle döndü, trafikte aksamalar yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 22:58:37. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkonsolosluğu, vatandaşlarını "Dikkatli olun" diyerek uyardı! Türkiye operasyona hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement