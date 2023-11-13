 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Helikopteri Kazasında Hayatını Kaybeden Askerlerin Kimlikleri Açıklandı - Son Dakika

ABD Helikopteri Kazasında Hayatını Kaybeden Askerlerin Kimlikleri Açıklandı

ABD Helikopteri Kazasında Hayatını Kaybeden Askerlerin Kimlikleri Açıklandı
13.11.2023 18:55  - Güncelleme: 18:57

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Akdeniz'de meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini açıkladı. MH-60 Blackhawk tipi helikopterin havada yakıt ikmali eğitimi sırasında düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetmişti. Açıklanan bilgilere göre, hayatını kaybeden askerler Afganistan ve Irak'taki operasyonlarda görev yapmış ve birçok nişan ile madalya sahibi olmuşlardır.

NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Akdeniz'de ABD helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'daki kazada ölen ABD Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı 5 askerin fotoğraf ve kimlikleri yayımlandı.

Açıklamada, MH-60 Blackhawk tipi bir helikopterin, Akdeniz'de havada yakıt ikmali eğitimi sırasında düştüğü ve 5 personelin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Fotoğraf ve biyografileri verilen Özel Kuvvetler mensubu 5 ABD askerinin, Afganistan ve Irak'taki operasyonlarda görev yapması ve birçok nişan ile madalya sahibi olması dikkati çekti.

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) 10 Kasım'da askeri eğitim kapsamında havada rutin yakıt ikmali yaparken bir helikopterin arıza sonucu Akdeniz'e düştüğünü ve helikopterindeki 5 personelin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.

ABD, rehinelerin kurtarılması için İsrail'e ABD Özel Kuvvetler Komutanlığından askerler göndermiş ancak bunların İsrail'in Gazze'ye düzenlediği operasyonlara katılmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz, Irak, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Helikopteri Kazasında Hayatını Kaybeden Askerlerin Kimlikleri Açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:21 İran-Türkiye sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:01 İsrail askerleri Gazze'de harabeye dönen okulda kutlama yaptı
17:40 Meral Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret etti
17:00 Deniz Baysal'dan enkazları dekor yapıp üstünde poz veren Şahsiyet Meselemiz oyuncularına tepki
16:55 Aldatıldığından şüphelenip karısını takip etti, gördüğü manzara üzerine ortalığı kan gölüne çevirdi
16:54 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin liraya geriledi
16:53 HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldi
16:50 Türkiye'nin konuştuğu pozisyonla ilgili Fenerbahçe sessizliğini bozdu: Sokak kavgası mı futbol maçı mı?
16:46 Gazze'deki katliamı kafe basarak bitireceğini sananlar şimdi yandı: Sınırı aşıyorlar
16:21 Real Madrid formasını giyemeden 3 kere sakatlanan Arda Güler, doktorunun dedikleri sonrası gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 19:05:59. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Helikopteri Kazasında Hayatını Kaybeden Askerlerin Kimlikleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement