ABD, HTŞ'yi Terör Listesinden Çıkarıyor - Son Dakika
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ABD, HTŞ'yi Terör Listesinden Çıkarıyor

ABD, HTŞ\'yi Terör Listesinden Çıkarıyor
08.07.2025 02:35
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ABD, Suriyeli İslamcı örgüt Heyet Tahrir eş-Şam'ı terör örgütleri listesinden çıkaracak.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir iç yazışmasına göre Amerikan yönetimi Suriyeli İslamcı örgüt Heyet Tahrir eş- Şam'ı (HTŞ) bugün yabancı terör örgütleri listesinden çıkaracak.

HTŞ, Aralık ayında Suriye'yi 54 yıldır yöneten Esad rejimini deviren isyana öncülük etmişti.

HTŞ'nin lideri Ahmed eş- Şara halen Suriye'nin geçici devlet başkanı.

El Nusra Cephesi olarak da bilinen HTŞ, 2016 yılında eş-Şara örgütün bağlarını koparana dek El Kaide'nin Suriye'deki kolu olarak faaliyet gösteriyordu.

Son aylarda Batılı ülkeler, eski rejimi hedef alan ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalan Suriye ile ilişkileri yeniden başlatmaya çalıştı.

ABD, Suriye'ye yaptırımları kaldırmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayı sonunda ülkesinin Suriye'ye yönelik yaptırımlarına resmen son veren bir kararname imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu hamlenin "istikrar ve barışa giden yolu" destekleme amaçlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Amerikan yönetiminin yeni Suriye hükümetinin " İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde somut adımlar atması", "yabancı teröristlerle mücadele edilmesi" ve "Filistinli terör örgütlerinin yasaklanması" gibi eylemlerini izleyeceği de belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, ABD'nin yaptırımları kaldırmasının "ekonomik iyileşmenin önündeki engeli kaldıracağını" ve ülkesini uluslararası topluma açacağını söyledi.

Suriye 4 Temmuz'da İsrail ile 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın yeniden uygulanması için ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

İngiltere'den Suriye'ye 14 yıl sonra bakan düzeyinde ilk ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de hafta sonu Suriye'yi ziyaret ederek 14 yıl sonra ülkeye giden ilk İngiliz bakan oldu.

Lammy, eş-Şara ile bir araya geldi ve Suriye'nin uzun vadede toparlanmasını ve Suriyeli mültecilere yardım eden ülkeleri desteklemeyi amaçlayan 94,5 milyon -sterlinlik ek destek paketi açıkladı.

İngiltere daha önce Suriye'nin savunma ve içişleri bakanlıklarına yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

Esad rejimi 13 yıl süren yıkıcı iç savaşın ardından devrildiğinde Suriye nüfusunun yüzde 90'ı yoksulluk sınırının altındaydı.

Eş-Şara yeni bir Suriye vaat etti ancak ülkede yeni hükümetin nasıl çalıştığına dair endişeler var. Bazıları da radikal geçmişi nedeniyle eş-Şara'ya şüpheyle bakıyor.

Bugüne kadar hükümete sadece bir kadın bakan atandı ve eş-Şara neredeyse diğer tüm atamaları doğrudan kendisi yaptı.

Suriye'de son aylarda azınlıklara yönelik çok sayıda saldırı da düzenlendi.

Mart ayında yeni güvenlik güçleri ile Esad yanlıları arasında çıkan çatışmalarda azınlıktaki Alevilerden yüzlerce sivil öldürüldü.

Nisan ayında İslamcı silahlı gruplar, güvenlik güçleri ve Dürzi azınlığa mensup savaşçılar arasında ölümcül çatışmalar yaşandı.

Haziran ayında ise Suriye'nin başkenti Şam'da bir kiliseye düzenlenen intihar saldırısında en az 25 kişi öldü.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD, HTŞ'yi Terör Listesinden Çıkarıyor - Son Dakika

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