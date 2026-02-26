Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana\'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ABD- İran görüşmeleri sona erdi. 4. tur görüşmelerin Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacağı açıklandı.

İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİ VİYANA'DA DEVAM EDECEK

İran-ABD müzakerelerine aracılık yapan Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Cenevre'de yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığını ve tarafların ülkeleriyle istişarelerden sonra yeniden bir araya geleceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran ve ABD heyetleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde üçüncü turu yapılan nükleer müzakerlere ilişkin açıklamada bulundu.

Busaidi, "ABD ve İran arasındaki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildikten sonra günü tamamladık. İlgili başkentlerde yapılacak istişarelerin ardından kısa süre içinde görüşmelere devam edeceğiz. Teknik düzeydeki görüşmeler önümüzdeki hafta Viyana'da gerçekleşecek. Müzakerecilere, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ve ev sahibimiz İsviçre hükümetine emekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"NÜKLEERİN YURT DIŞINA TRANSFERİNİ REDDEDİYORUZ"

İran devlet televizyonunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, İran'ın zenginleştirilmiş nükleer malzemelerinin yurt dışına transfer edilmesi konusunun tamamen reddedildiği ve böyle bir adımın atılmayacağı ifade edildi.

Tahran yönetimi, devam eden temaslarda yaptırımların kaldırılması konusunu özellikle gündeme getirdi. İran tarafı, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının müzakerelerde temel başlıklardan biri olduğunu kaydetti.

ARAKÇİ: BUGÜN YAPILAN TUR, ŞİMDİYE KADAR EN İYİSİYDİ

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün yapılan tur, şimdiye kadar en iyisiydi. Washington'la yapılacak bir sonraki müzakere turu bir hafta sonra gerçekleştirilecek. Bu görüşmeler, ABD ile yapılan en ciddi temaslardan biri."

İRAN VE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, bu sabah yerel saatle 09.00'da başlayan ve 3 saat civarında gerçekleşen toplantının ardından ara vermiş ve akşam saatlerinde yeniden bir araya gelmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.