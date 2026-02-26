Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana\'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
26.02.2026 21:54  Güncelleme: 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İran heyetleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen nükleer müzakerelerin 3. turu sona erdi. Bir sonraki görüşmenin Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirileceği belirtilirken, İran, zenginleştirilmiş nükleer malzemelerin yurt dışına transfer edilmesini tamamen reddettiklerini açıkladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ABD- İran görüşmeleri sona erdi. 4. tur görüşmelerin Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacağı açıklandı.

İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİ VİYANA'DA DEVAM EDECEK

İran-ABD müzakerelerine aracılık yapan Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Cenevre'de yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığını ve tarafların ülkeleriyle istişarelerden sonra yeniden bir araya geleceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran ve ABD heyetleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde üçüncü turu yapılan nükleer müzakerlere ilişkin açıklamada bulundu.

Busaidi, "ABD ve İran arasındaki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildikten sonra günü tamamladık. İlgili başkentlerde yapılacak istişarelerin ardından kısa süre içinde görüşmelere devam edeceğiz. Teknik düzeydeki görüşmeler önümüzdeki hafta Viyana'da gerçekleşecek. Müzakerecilere, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ve ev sahibimiz İsviçre hükümetine emekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"NÜKLEERİN YURT DIŞINA TRANSFERİNİ REDDEDİYORUZ"

İran devlet televizyonunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, İran'ın zenginleştirilmiş nükleer malzemelerinin yurt dışına transfer edilmesi konusunun tamamen reddedildiği ve böyle bir adımın atılmayacağı ifade edildi.

Tahran yönetimi, devam eden temaslarda yaptırımların kaldırılması konusunu özellikle gündeme getirdi. İran tarafı, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının müzakerelerde temel başlıklardan biri olduğunu kaydetti.

ARAKÇİ: BUGÜN YAPILAN TUR, ŞİMDİYE KADAR EN İYİSİYDİ

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün yapılan tur, şimdiye kadar en iyisiydi. Washington'la yapılacak bir sonraki müzakere turu bir hafta sonra gerçekleştirilecek. Bu görüşmeler, ABD ile yapılan en ciddi temaslardan biri."

İRAN VE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, bu sabah yerel saatle 09.00'da başlayan ve 3 saat civarında gerçekleşen toplantının ardından ara vermiş ve akşam saatlerinde yeniden bir araya gelmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Avusturya, Cenevre, İsviçre, Viyana, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Turan Oluc Turan Oluc:
    abd ve israilin bir an önce durdurulması lazım yoksa kötülük gün geçtikçe daha da büyüyor 33 2 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Taktir ediyorum güzel yorum. 7 3
  • Mehmet Tekin Mehmet Tekin:
    Cenevrede peynir fondü Viyana’da elmalı strudel yiyip gezip duruyorlar iki deccal dünyayı peşinde oynatıp duruyor herkesin ayrı derdi var hayat zaten zor 19 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada
Yenidoğan bebekli aileye silah çekti Yenidoğan bebekli aileye silah çekti
Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım
8 kollu ahtapot Torino’da Uğurcan Çakır rüzgarı 8 kollu ahtapot! Torino'da Uğurcan Çakır rüzgarı
Okan Buruk: Aslında maç zor değildi ama biz zorlaştırdık Okan Buruk: Aslında maç zor değildi ama biz zorlaştırdık
ABD’den Ankara’yı kızdıracak adım Bu fotoğraf Türkiye’nin yanı başında çekildi ABD'den Ankara'yı kızdıracak adım! Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi Aileden jet açıklama geldi Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi

22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
22:30
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırdı İşte muhtemel rakiplerimiz
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz
21:51
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
21:35
Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşecek Diego Carlos’a sürpriz talip
Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşecek! Diego Carlos'a sürpriz talip
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
21:09
Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
19:59
Afganistan: Pakistan’a ait askeri tesisleri vuruyoruz
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz
19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 23:02:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.