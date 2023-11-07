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ABD, İsrail'e neden nükleer denizaltı gönderdi? Beyaz Saray'dan merak edilen soruya yanıt - Son Dakika

ABD, İsrail'e neden nükleer denizaltı gönderdi? Beyaz Saray'dan merak edilen soruya yanıt

Son Güncelleme: 07.11.2023 07:41

ABD Merkez Komutanlığı, iki uçak gemisinin ardından donanmasındaki nükleer denizaltılardan birini de İsrail açıklarına gönderdi. ABD'nin bu hamlesi büyük tartışma yaratırken, konuyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ''Güçlerimizin Orta Doğu'daki konumunu değiştirmek, çatışmayı tırmandırmaya çalışanlara yönelik bir caydırıcılık mesajıdır'' denildi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu Gazze'ye 31 gündür bomba yağdırırken, "kan" kardeşi ABD'den de bölgeyi iyice kan gölüne çevirecek bir hamle geldi. Daha önce bölgeye iki uçak gemisi gönderen ABD donanması, nükleer denizaltılarından birini de İsrail açıklarına gönderdi. Tepki çeken hamleyle ilgili açıklama yapan Beyaz Saray, "Güçlerimizin Orta Doğu'daki konumunu değiştirmek, çatışmayı tırmandırmaya çalışanlara yönelik bir caydırıcılık mesajıdır" ifadelerini kullandı.

DENİZALTI SORUMLULUK ALANINA ULAŞTI

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, donanmasındaki nükleer denizaltılardan birini İsrail açıklarına gönderdi. Ohio sınıfı denizaltının Merkez Komutanlığı'nın bölgedeki sorumluluk alanına ulaştığı belirtildi.

AMERİKAN DONANMASININ EN BÜYÜK DENİZALTISI

Bölgeye giden denizaltı balistik füzelerle donatılmış ve Amerikan donanmasının en büyüğü olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu daha önce de iki uçak gemisini bölgeye göndermişti.

ABD, İsrail'e nükleer denizaltı göndermişti! Beyaz Saray tepki çeken bu hamlenin nedenini açıkladı

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD'nin iki uçak gemisi ve nükleer denizaltı hamlesi büyük tartışma yaratırken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Güçlerimizin Orta Doğu'daki konumunu değiştirmek, çatışmayı tırmandırmaya çalışanlara yönelik bir caydırıcılık mesajıdır" ifadeleri yer aldı.

İSRAİLLİ BAKAN "OLASILIKLARDAN BİRİ" DEMİŞTİ

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

ABD, İsrail'e nükleer denizaltı göndermişti! Beyaz Saray tepki çeken bu hamlenin nedenini açıkladı
Aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu.

ELİYAHU'NUN SÖZLERİ DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI

Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün, Eliyahu'nun skandal açıklamasının ardından İsrail'e çok büyük tepki gösterdi. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail hükümetindeki (Eliyahu) bir Bakan'ın, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasına ilişkin yaptığı aşırıcı açıklamalarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz" denildi.

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Son Dakika Dünya ABD, İsrail'e neden nükleer denizaltı gönderdi? Beyaz Saray'dan merak edilen soruya yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, İsrail'e neden nükleer denizaltı gönderdi? Beyaz Saray'dan merak edilen soruya yanıt - Son Dakika
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