ABD, İsrail\'in Refah\'a askeri operasyon düzenlemesini desteklemiyor

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ABD, Gazze’nin güneyinde yer alan Refah şehrine İsrail’in doğru dürüst bir plan olmadan askeri operasyon düzenlemesinin “felakete” yol açacağını aktardı.

Beyaz Saray, Refah’ta bulunan mülteciler düşünülmeden yapılacak herhangi büyük bir operasyonu desteklemeyeceklerini belirtti.

Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askerlerine “Refah’a saldırmak için hazırlanmaları emrini verdiğini” belirterek “Hamas’a karşı birkaç ay içinde tamamen zaferin elde edileceğini” söylemişti.

Gazze’nin nüfusunun yarısından fazlası, Mısır ile sınırda bulunan Refah’ta hayata tutunmaya çalışıyor.

1,5 milyon Filistinli kentte zor koşullarda bir hayat sürüyor.

Salı günü İsrail, Refah’ın bazı kısımlarına hava saldırısı düzenlerken tankların da ateş açtığı kaydedildi.

Reuters haber ajansına konuşan ve altı çocuk babası olan 55 yaşındaki Emad, “Sırtımızı sınırdaki çitlere, yüzümüzü de Akdeniz’e çevirmiş durumdayız. Nereye gidelim?” dedi.

7 Ekim’den beri İsrail’in düzenlediği saldırılar yüzünden Gazze’nin kuzeyi ve merkezi enkaza dönmüş durumda.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, “şu an için bir askeri operasyonun oradaki insanlar için bir felaket olacağını ve bunu desteklemediklerini” belirterek İsrail’in Refah’a yakında bir operasyon düzenleyeceğine dair emareler görmediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de “ABD’nin ciddi ve güvenilir bir planlama olmadan böyle bir şeyi desteklemesinin mümkün olmadığın” aktardı.

BBC’nin operasyon olması durumunda mültecilerin nereye gitmesi gerektiğine yönelik sorusuna Patel, “bunların İsrail’in yanıtlaması gereken meşru sorular” olduğunu dile getirdi.

ABD, İsrail’e her yıl 3,8 milyar dolar büyüklüğünde askeri yardım gönderiyor; bu da İsrail’i bu alanda en çok yardım alan ülke yapıyor.

Hamas’ın 7 Ekim saldırılarında 1.300 kişinin, bugüne kadarki saldırılarda Gazze’de ise 27.800 Filistinli’nin hayatını kaybettiği aktarılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Refah’taki insanların “kalabalık sığınaklarda, hijyenik olmayan ortamlarda, çeşme suyu, elektrik ve gıda tedariği” olmadan yaşadığını belirtti.