ABD'den İran açıklaması: Olası her türlü duruma hazırlıklı olmalıyız

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin olarak, İsrail- Lübnan sınırında yeni bir savaş cephesinin açılmasının olası olduğunu söyledi.

"HER TÜRLÜ DURUMA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

CBS'ye konuşan Sullivan, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan gerilimle ilgili " İran'ın bir şekilde doğrudan çatışmaya girmeyi seçeceğini göz ardı edemeyiz. Olası her türlü duruma hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"UÇAK GEMİLERİ İRAN'A KARŞI CAYDIRICI"

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran tehdidi nedeniyle "hızlı ve kararlı" davrandığını belirterek, bölgeye gönderilen uçak gemilerinin "güçlü ve caydırıcı" mesaj verdiğini dile getirdi. Sullivan ayrıca İran'la özel görüşme kanallarının bulunduğunu kaydederek bu kanallardan gerekli mesajları aktardıklarını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

İSRAİL BASININDA GÜNDEM OLDU

Sullivan'ın açıklaması ise İsrail'de ses getirdi. Times of Israel, Jake Sullivan'ın açıklamasını "ABD savaşın tırmanmasından ve İran'ın 'doğrudan angaje' olması ihtimalinden korkuyor" başlığı ile okurlarına sundu.

"SALDIRILAR DEVAM EDERSE DAHA FAZLA SESSİZ KALAMAYIZ"

Öte yandan El Jazeera kanalına konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etmesi durumunda İran'ın daha fazla seyirci kalamayacağını ifade etmişti. İranlı Bakan Abdullahiyan ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik olası kara saldırısı ihtimaline karşı olarak ise, "Eğer kara saldırısı olursa Gazze işgalcilere mezar olur." demişti.