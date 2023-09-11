ABD, Ermenilerin Karabağ'da yaptığı sözde cumhurbaşkanı seçimini tanımadı - Son Dakika

ABD, Ermenilerin Karabağ'da yaptığı sözde cumhurbaşkanı seçimini tanımadı

Son Güncelleme: 11.09.2023 23:44

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı Karabağ'da, Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde 'cumhurbaşkanı seçimini' tanımadığını açıkladı. ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunları diyalog yoluyla çözme çabalarını sürdüreceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı Karabağ'da, Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde "cumhurbaşkanı seçimini" tanımadığını bildirdi.

LAÇIN KORİDORUNUN AÇILMASI ÇAĞRISI YAPTI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan'ın sorunlarını diyalog yoluyla çözmesine destek vermeye devam edeceğini ifade eden Miller, Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılması çağrısını yineledi.

"SEÇİM SONUÇLARINI TANIMIYORUZ"

Miller, "Daha önce de söylediğimiz üzere Karabağ bölgesini bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıyoruz. Bu nedenle sözde cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını tanımıyoruz." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Karabağ'daki gayrimeşru Ermeni güçleri, kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanı seçimi" düzenlemişti. Azerbaycan yönetimi ise Karabağ'da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimi "ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket" olarak nitelendirerek kınamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD, Ermenilerin Karabağ'da yaptığı sözde cumhurbaşkanı seçimini tanımadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Ermenilerin Karabağ'da yaptığı sözde cumhurbaşkanı seçimini tanımadı - Son Dakika
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