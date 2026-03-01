ABD\'nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz\'e uçak gemisi gönderdi

İsrail ile birlikte İran'a saldırı başlatan ABD'nin ardından bir ülke daha bölgeye uçak gemisi gönderiyor.

FRANSIZ UÇAK GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, ardından İran'ın İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermesi ve Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinde sıkışmanın yaşandığı dönemde Fransa'nın nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi Charles de Gaulle ve ona bağlı gemiler Baltık Denizi'ndeki görevlerini yarıda kesti. Charles de Gaulle ve ona bağlı gemiler Doğu Akdeniz'e gönderildi.

Charles de Gaulle uçak gemisi

60 FRANSIZ GEMİSİ BASRA KÖRFEZİ'NDE MAHSUR KALDI

Fransız Armatörler Derneği Armateurs de France'ın Genel Temsilcisi Laurent Martens, ulusal basına yaptığı açıklamada, Fransız bayrağı taşıyan veya Fransız şirketlerine ait olan 60 geminin Basra Körfezi'nde mahsur kaldığını söyledi. Bu gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiklerini ve Fransız donanmasının güvenli bir yere sığınmaları yönündeki talimatının ardından bölgedeki bazı limanlara çekildiklerini belirten Martens, mürettebatın güvende olduğunu kaydetti. Martens, Fransız gemilerinin İran saldırılarında "öncelikli hedef" olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

ABD İKİ UÇAK GEMİSİ BİRDEN GÖNDERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti. Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu. Trump, 13 Şubat'ta ise Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin de Orta Doğu'ya gönderilmesi emrini vermişti. Söz konusu taarruz grubu, önce Yunanistan'ın Girit Adası'na demirledikten sonra Doğu Akdeniz'e yönelmişti.

USS Abraham Lincolnuçak gemisi

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey hayatını kaybetti. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.