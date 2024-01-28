ABD\'nin F-16 onayı ve Erdoğan\'ın sözleri Yunanistan\'ın uykularını kaçırdı: Yeni bir meydan okuma

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'de yaptığı, "Mücadelemiz, düşmanı topraklarımızdan söküp atmakla, İzmir'den denize dökmekle bitmedi." çıkışı, Yunanistan medyasında geniş ses getirdi. ABD'den eş zamanlı F-35 müjdesi alan Yunanistan'da ülke medyası söz konusu açıklamaları, "Yeni bir meydan okuma" olarak olarak okuyucularına aktardı.

ABD'DEN F-16 ONAYI GELDİ

TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinden sonra ABD'den beklenen karar geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin talep ettiği 40 adet F-16 savaş uçağı, 79 modernizasyon kiti ve birçok sayıda yazılım, donanım ve mühimmat içeren paketin resmi bildirimini Kongre'ye yaptı. Kararın ardından önceki İzmir'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mücadelemiz, düşmanı topraklarımızdan söküp atmakla, İzmir'den denize dökmekle bitmedi." şeklinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

YUNAN MEDYASI: ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YENİ BİR MEYDAN OKUMA

ABD'nin F-16 kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Wahington'dan Türkiye ile eş zamanlı olarak F-35 savaş uçağı müjdesi alan Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden olan Kathimerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklaması için, "Yeni bir meydan okuma" değerlendirmesini yaptı. Protothema, gazetesi de aynı sözlere dikkat çekerken, Insider ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland'ın 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye yapacağı ziyareti hatırlattı.

"HAKAN FİDAN'IN ATANMASI SÜRECİ HIZLANDIRDI"

ABD'li yayın organı CNN, F-16 onayını duyurduğu haberinde, Bu gelişme, bir yılı aşkın süredir devam eden karmaşık müzakereleri sonlandıran bir gelişme." ifadelerine yer verdi. CNN, Hakan Fidan'ın dışişleri bakanlığına atanmasıyla sürecin daha hızlı ilerlediğine dikkat çekti.

"F-16 KARARI ANKARA İLE WASHINGTON ARASINDAKİ BGERİLİMİ HAFİFLETECEK"

Washington Post gazetesi ise, haberinde, "Satış, Türkiye'nin mevcut F-16 filosunu geliştirecek ve Ankara ile Washington arasındaki gerilimi hafifletecek." ifadelerini kullandı.

"KONGRE'NİN SATIŞI ENGELLEMESİ BEKLENMİYOR"

Financial Times gazetesi Kongre'nin hem Türk hem de Yunan silah anlaşmalarını gözden geçirmek için 15 gün süresi olduğunu belirtti. Haberde, "ABD'nin Türkiye'nin ilk kez iki yıldan fazla bir süre önce teklif ettiği silah anlaşmasını onaylaması ile NATO müttefikleri arasındaki gerilimin sona ermesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. İngiliz Guardian gazetesi ise Kongre'nin satışı engellemesinin beklenmediğini yazdı.

"F-16 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ASKERİ JETLERİNDEN BİRİ"

Alman N-TV kanalı F-16 savaş uçağının dünyanın en güçlü askeri jetlerinden biri olduğunu ve iki düzineden fazla ülkede kullanıldığına dikkat çekti. Welt gazetesi ise "Anlaşma, Türkiye'nin 40 yeni F-16 satın almasını ve hâlihazırda elinde bulunan 79 savaş uçağının modernizasyonunu içeriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, 23 milyar dolarlık anlaşmayı onayladı" şeklinde yazdı.