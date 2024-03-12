ABD'nin Yemen'deki hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'nin Yemen'deki hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti

ABD\'nin Yemen\'deki hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarının en az 11 kişinin ölümüne ve 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi. ABD Merkez Komutanlığı, Husi kontrolündeki bölgelerde insansız bir su altı gemisi ve 18 gemi savar füzeyi imha ettiklerini açıkladı. Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları küresel gemi taşımacılığını sekteye uğrattı ve İsrail-Gazze savaşının Orta Doğu'nun geneline yayılabileceği korkularını artırdı.

12.03.2024 14:55  Güncelleme: 15:10
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ABD'nin Yemen'deki Husilere yönelik saldırısında 11 kişinin öldüğü bildirildi

Husi sözcüsü, grubun Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma amacıyla Ramazan ayında askeri operasyonlarını artıracağını söyledi

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinin bir sözcüsü Reuters haber ajansına, ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarının Yemen'in batısındaki liman şehirlerini ve küçük kasabaları vurduğunu, en az 11 kişinin ölümüne ve 14 kişinin de yaralanmasına yol açtığını söyledi.

ABD Merkez Komutanlığı (Centcom), Pazartesi günü altı saldırı gerçekleştirdiğini ve Husi kontrolündeki bölgelerde insansız bir su altı gemisini ve 18 gemi savar füzeyi imha ettiğini açıkladı.

Centcom yaptığı açıklamada, "Bu silahlar bölgedeki ticaret gemileri ve ABD Donanması gemileri için yakın bir tehdit oluşturuyordu" dedi ve saldırıların "seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmek için" gerçekleştirildiğini ekledi. İngiltere Savunma Bakanlığı, hava saldırılarının gerçekleştirilmesinde yer alan kişilerin de hatalı olduğunu söyledi.

Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları küresel gemi taşımacılığını sekteye uğrattı, firmaları Güney Afrika çevresinde daha uzun ve daha pahalı yolculuklara yönelmeye zorladı; İsrail-Gazze savaşının Orta Doğu'nun geneline istikrarsızlaştıracak şekilde yayılabileceği korkularını artırdı.

ABD'nin misillemelerine ve zaman zaman İngiltere'nin de desteğine rağmen Husiler, dünyanın en yoğun nakliye hatlarından birinde ticari gemilere yönelik saldırı kampanyalarına devam etti.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea Salı günü yaptığı açıklamada, grubun Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma amacıylakutsal Ramazan ayı boyunca askeri operasyonlarını artıracağını söyledi.

Sarea ayrıca "ABD gemisi Pinokyo"nun Kızıldeniz'de füzelerle hedef alındığını söyledi. Centcom yaptığı açıklamada füzelerin "gemiyi etkilemediğini ve herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmediğini" söyledi.

Equasis ve BM Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından işletilen halka açık veritabanlarına göre Pinokyo, Singapur'a kayıtlı bir şirkete ait olan Liberya bandıralı bir konteyner gemisidir.

Pazartesi günkü saldırılar, Husilerin Kasım ayında ticari gemiciliğe yönelik saldırı kampanyasına başlamasından bu yana ilk sivil ölümlerinin ve gemi kaybının bildirilmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Husiler Çarşamba günü Aden limanı açıklarında düzenlediği saldırıda Barbados bayraklı, Yunanistan tarafından işletilen True Confidence'ın üç mürettebatını öldürdü.

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Dünya, Savaş ve Çatışma, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Yemen'deki hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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