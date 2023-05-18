ABD savaş gemisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gitti! KKTC ve Türkiye'den art arda tepkiler - Son Dakika
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ABD savaş gemisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gitti! KKTC ve Türkiye'den art arda tepkiler

18.05.2023 09:20

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, ABD donanmasına ait geminin GKRY'ye demirlemesine tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "ABD'yi bu politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz" denildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaklaşık kırk yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Rum askerlerine eğitim veren Washington yönetimi, şimdi de Arleigh Burke savaş gemisini Rum Yönetimi'nin kontrolündeki Limasol Limanı'na gönderdi.

"GERİLİMİ TERCİH EDİYORLAR"

Amerikan savaş gemisinin ziyaretine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tepki gösterdi. KKTC Dışişleri Bakanlığı da Amerikan savaş gemisinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretine sessiz kalmadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine askeri desteğini artırarak devam ettirmesi, Doğu Akdeniz'de uzlaşı ve diplomasi yerine gerilim ve çekişmeyi tercih ettiğini ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.

"GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD'ye ait USS Arleigh Burke isimli muhribin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi hakkında yaptığı açıklamayı güçlü bir şekilde desteklediğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "KKTC ile birlikte defaatle vurguladığımız üzere, ABD'nin bölgede Kıbrıs Türk tarafının hilafına attığı denge bozucu adımlar, bu ülkenin Ada'da uzun yıllar boyunca sürdürdüğü tarafsız konumunu zedelemekte ve Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün önünde engel oluşturmaktadır. ABD'yi bu politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Kıbrıs'ta garantör devlet konumunda bulunan Türkiye'nin her şart ve koşulda Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini yeniden vurgulamak istiyoruz."

YORUMLAR (2)
  • Uğur Türkiye: Ne şavaşı ismail bey .senin içindeki şavaşı bitir bence şavas falan yok bunlar taktik işleri akparti secimide kazanır dünyayıda dize getirir cünkü suan bizden dünya korkuyor ama chp kazanırsa sen amerikanın maşası olacak o ne öterse sende onu yapmaya mahkum olacan sen evde annenin babanın eşinin lafını dinlemezken gidip Amerikanın lafını dinlicen hött dicek oturcan artık uyan masallar diyari olacak türkiye diye seni kandırmasınlar sende etrafındaki insanları kandırma Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • İsmail: Artık savaş kaçınılmaz oldu. Ak Parti'nin seçimi kazanması ile ABD ile savaş kesinleşti. Cevap Yaz 25 32 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya ABD savaş gemisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gitti! KKTC ve Türkiye'den art arda tepkiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD savaş gemisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gitti! KKTC ve Türkiye'den art arda tepkiler - Son Dakika
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