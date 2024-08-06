ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşerek İran, Lübnan Hizbullahı ve İran'a bağlı diğer milis gruplardan gelen tehditler karşısında ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yineledi. Görüşmede, ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki Ayn el-Esad üssüne düzenlenen saldırı konusu da ele alındı.

06.08.2024 11:19
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki Ayn el-Esad üssüne düzenlenen saldırı konusu konuşuldu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşerek İran, Lübnan Hizbullahı ve İran'a bağlı diğer milis gruplardan gelen tehditler karşısında ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yineledi. Bakan Austin ve Bakan Gallant, İran'a bağlı milislerin bugün Irak'ın batısındaki El-Esad Hava Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine yönelik saldırısının tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiği ve İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı rolünü ortaya koyduğu konusunda mutabık kaldılar. Bakan Austin, tırmanan bu durum ışığında ABD'nin bölgedeki askeri pozisyonunu güçlendirmeye yönelik tedbirler konusunda bir güncelleme yaptı" denildi.

GALLANT, CENTCOM KOMUTANIYLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

Bakan Gallant, ayrıca ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla ile de yüz yüze görüşme yaptı. Gallant, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla'nın gerçekleştirdiği ziyaret, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin doğrudan eyleme dönüşmesidir. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki sarsılmazdır. General Kurilla ve IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Halevi ile yaptığım görüşmede savunma faaliyetlerinin koordinasyonunu ve İran ve vekillerinin saldırgan eylemlerine karşı uluslararası koalisyonu genişletmenin yollarını ele aldık" dedi.

HARRİS VE BİDEN, ULUSAL GÜVENLİK EKİBİYLE TOPLANTI YAPTI

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte ulusal güvenlik ekibiyle toplantı yaptı. Harris, toplantıya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Başkan Biden ve ben, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele almak üzere ulusal güvenlik ekibimizle bir araya geldik. İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır. İran ve İran destekli terörist gruplara karşı İsrail'in savunmasını desteklemeye hazırlanırken, aynı zamanda bölgesel gerilimi azaltmak ve daha fazla çatışmayı önlemek için çalışıyoruz. Ayrıca kuvvetlerimizi savunmak ve personelimize yönelik herhangi bir saldırıya kendi seçtiğimiz şekilde ve yerde karşılık vermek üzere attığımız adımları da ele aldık."

Kaynak: DHA

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