ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Gazze'de ateşkes çok yakın - Son Dakika
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Gazze'de ateşkes çok yakın

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini belirtti. Sullivan ayrıca İsrail'e güçlü destek verdiklerini ve İran gibi düşmanların ciddi şekilde zayıflatıldığını ifade etti.

13.01.2025 21:25  Güncelleme: 21:54
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Biden yönetiminin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sullivan, Orta Doğu'da İsrail'e güçlü destek verdiklerini ve "İran gibi düşmanların" ciddi şekilde zayıflatıldığını ifade etti.

"ÇOK YAKLAŞTIK"

Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili çok umutlu konuşan Sullivan, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sullivan, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze'ye ciddi miktarda yardım girişinin ve bundan sonra siyasi sürecin önünün açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını söyledi.

HERZOG'TAN AÇIKLAMA

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için gelecek günlerin kritik önem taşıdığını vurgulayarak; "Esirlerin serbest bırakılması için kritik günler. Müzakerelere katılanları destekliyorum ve yakında bir anlaşmaya varmalarını umuyorum" sözlerini sarf etmişti.

BİDEN VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmasına yönelik gerçekleştirilen müzakereler hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Gazze\'de ateşkes çok yakın

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Gazze'de ateşkes çok yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • k K:
    2 aydir ayni nasal Gazede ates kes cok yakin. her ateskes cok yakin masali ortaya atildiginda israil filistinlileri daha cok öldürüyordu. 6 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Babayı yakın 5 1 Yanıtla
  • Atilla levent:
    anasini bellediniz zaten ne kaldiki 1 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HANI BİZİMKILER NEREDE 2 1 Yanıtla
  • TC Tabak:
    abd yi yönetenlerin inancının olduğunu düşünmüyorum. Şimdi de kendi ülkelerini yağma ederek yakıyorlar, biat etsinler diye. 2 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bence barışmamaya yakın 2 1 Yanıtla
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