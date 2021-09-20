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ABD uluslararası ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirecek - Son Dakika
BBC

ABD uluslararası ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirecek

20.09.2021 18:29
ABD uluslararası ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirecek, System.String[]

ABD Kasım ayından itibaren tüm uluslararası ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirmeye karar verdi.

ABD Kasım ayından itibaren tüm uluslararası ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirmeye karar verdi.

Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği veri tabanına göre Türkiye'den yolcular aşı yaptırmadan ABD'ye gidebiliyordu.

Yeni uygulamayla ziyaretçilerin uçağa binmeden son 72 saat içinde yapılmış PCR testi ve aşılandıklarına dair bir belge göstermeleri gerekecek.

Beyaz Saray Covid-19 koordinatörü Jeff Zients'in yaptığı açıklamaya göre tam aşılı ziyaretçilerin ülkeye girdikten sonra karantinaya girmesi gerekmeyecek.

Fakat ziyaretçiler temaslı takibi için iletişim bilgilerini paylaşmak zorunda kalacak.

Kasım ayında yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile aralarında İngiltere, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve çoğu AB ülkesinin de bulunduğu bir dizi ülkeden seyahat yasağı da kaldırılacak.

Bu ülkelerdeki kişilerin ABD'ye gitmek için 14 gün boyunca başka bir ülkede bulunması gerekiyordu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu gelişmeyi Twitter hesabından "fantastik bir haber" mesajıyla kutladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da bunun İngiltere-ABD arası ticaret ve iki ülkedeki ailelerin bir araya gelebilmesi için önemli olduğunu söyledi.

Seyahat kısıtlamaları ilk olarak dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından Mart 2020'de getirilmiş, bu yıl da ABD Başkanı Joe Biden tarafından sıkılaştırılmıştı.

ABD vatandaşları aşı zorunluluğundan muaf tutulacak fakat uçuş öncesi PCR testinin yanı sıra ülkeye döndükten sonra da bir test yaptırmaları istenecek.

Bu kurallar Kanada ve Meksika sınırlarındaki mevcut uygulamaları değiştirmeyecek.

Havayolu hisselerinde artış

Açıklamanın ardından havayolu hisselerinde artış görüldü.

British Airways'in sahibi IAG'nin hisseleri yüzde 10, EasyJet hisseleri ise yüzde 3,5 civarında arttı.

Virgin Atlantic havayolunun yöneticisi Shai Weiss de kararın uluslararası seyahatler açısından bir dönüm noktası olacağını söyledi.

AP'ye göre ABD'nin hangi aşıları kabul edeceği konusunda henüz bir netlik yok.

BBC Kuzey Amerika Editörü Jon Sopel, ABD'nin bu adımla bir süredir Afganistan'dan çekilme süreci nedeniyle arasının kötüleştiği Avrupa ülkeleri ve özellikle de AUKUS Paktı nedeniyle ilişkilerin tarihin en kötü noktalarından birine gerilediği Fransa'yla ilişkilerini iyileştirmek istediğini aktarıyor:

"Bir diplomatik kaynağa göre ABD hafta sonu boyunca çoğu Avrupa ülkesini etkileyen bu kararı değerlendirdi: Kısıtlamaları gevşetmek bazı Amerikalıların pandemi yönetiminin yetersiz olduğuna dair eleştirilerine yol açabilirdi. Gevşetmemek ise rahatsızlıkları gittikçe artan Avrupalı müttefikleri yabancılaştırabilirdi.

"Veriler yasağa devam etmeye gerek olmadığını gösterince karar alındı."

ABD uluslararası ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirecek

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Son Dakika Dünya ABD uluslararası ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirecek - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: ABD uluslararası ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirecek - Son Dakika
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