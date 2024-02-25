ABD ve İngiltere, Yemen\'de Husilere karşı ortak operasyon düzenledi

Pentagon, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının Yemen'de Husilere ait 18 noktaya saldırı düzenlediğini ve bunun müttefiklerin dördüncü ortak operasyonu olduğunu açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı, Cumartesi günkü saldırıların isyancı hareketin depolama tesislerine, insansız hava araçlarına, hava savunma sistemlerine, radarlarına ve bir helikopterine yönelik olduğunu kaydetti.
İngiltere ise müttefiklerin Husi kabiliyetlerini "daha da azaltmak" için harekete geçtiğini söylüyor.
İran destekli Husiler, dünyanın en işlek nakliye yollarından biri olan Kızıldeniz'deki gemilere saldırılar düzenleniyor.
Başkent Sanaa da dahil olmak üzere Yemen'in büyük bir bölümünü kontrol eden Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak bu ülke ve Batı ile bağlantılı gemileri hedef aldıklarını belirtiyor.
En büyük denizcilik şirketlerinden bazılarının saldırılar nedeniyle seferlerini başka rotalara çevirmesi sonucunda küresel tedarik zincirleri ciddi aksamalar ve artan maliyetlerle karşı karşıya.
Pentagon tarafından yapılan ortak açıklamada, Cumartesi günü düzenlenen saldırıların, "Husilerin küresel ticareti, donanma gemilerini ve dünyanın en kritik su yollarından birinde masum denizcilerin hayatlarını tehdit etmek için kullandıkları kabiliyetleri bozmayı ve azaltmayı" amaçladığı belirtildi.
Husilerin Kasım ortasından bu yana ticari gemilere ve donanma gemilerine yönelik 45'ten fazla saldırı düzenlediği belirtilerek bunların "küresel ekonominin yanı sıra bölgesel güvenlik ve istikrar için de bir tehdit oluşturduğu ve uluslararası bir yanıt gerektirdiği" denildi.
Açıklamada saldırıların " Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Hollanda ve Yeni Zelanda'nın desteğiyle" gerçekleştirildiği belirtildi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerika'nın "dünyanın en kritik su yollarından birinde yaşamı ve ticaretin serbest akışını savunmak için gerektiğinde harekete geçmekten çekinmeyeceğini" vurguladı.
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps da "denizdeki seyrüsefer özgürlüğünü korumak bizim görevimizdir" dedi.
ABD ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada, saldırı için hazırlanmakta olan yedi Husi mobil gemisavar füzesini imha ettiğini duyurdu.
Husi askeri sözcüsü Yahya Saree, saldırılara cevaben sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, isyancıların "Kızıldeniz ve Arap Denizi'ndeki tüm düşman hedeflere karşı daha nitelikli askeri operasyonlarla Amerikan-İngiliz tırmanışına karşı koyacaklarını" söyledi.
Bu hafta başında Belize bandıralı ve İngiltere'ye kayıtlı bir kargo gemisinin mürettebatı, Husiler tarafından atılan füzelerle vurulduktan sonra Yemen açıklarında gemiyi terk etmişti.
Son Dakika › Dünya › ABD ve İngiltere, Yemen'de Husilere karşı ortak operasyon düzenledi - Son Dakika
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