ABD ve İngiltere, Yemen\'deki Husilere karşı hava saldırısı düzenledi

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Yemen'deki Milislerin yaptığı açıklamaya göre, ABD ve İngiltere, Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere füze ve drone saldırıları başlatmasından bir gün sonra batı Yemen'deki Hodeidah şehir havaalanına hava saldırısı düzenledi.

Husiler, Salı günü bir ABD donanma destroyerine yakın mesafeli bir balistik füze fırlattı; bu, Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki yabancı ticari ve askeri gemileri hedef alan bir dizi milis füzesi ve insansız hava aracı saldırısının sonuncusuydu.

ABD Merkez Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Husiler füzeyi Salı günü sabah 02.00 ile 04.30 (Sana saati) arasında Yemen'de kendi kontrolleri altındaki bölgelerden fırlattı.

Füze, Kızıldeniz'deki USS Laboon'u hedef aldı ancak gemiye çarpmadı veya herhangi bir hasara yol açmadı.

ABD ordusu X'te, kuvvetlerinin ve müttefik bir savaş gemisinin, Yemen'in Husi kontrolündeki bir bölgesinden Kızıldeniz'deki ABD, uluslararası ve ticari gemileri hedef alan iki insansız hava sistemini imha ettiğini söyledi.

"Bu silahların ticari gemiler ve ABD Donanması gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğu belirlendi. CENTCOM, bu önlemlerin, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticari gemiler için daha güvenli ve güvenli hale getirmek için alındığını belirtti.

Kasım ayından bu yana, İran destekli Husiler, eylemlerinin Filistinlilerle dayanışma ve ABD ile İngiltere'nin saldırılarına misilleme olduğunu iddia ederek, Yemen'in kıyı şeridi açıklarındaki uluslararası sularda bulunan ticari ve donanma gemilerine yüzlerce insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

Kızıldeniz'deki hava saldırılarına ve gerilimi azaltma çağrılarına rağmen Husi Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü, İsrail'in bir saldırı başlatması halinde ABD, İngiltere ve İsrail gemilerinin yanı sıra İsrail'e giden gemilere yönelik saldırıları artırma tehdidini yineledi.