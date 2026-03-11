ABD ve İsrail, İran\'ın donanma üssünü hedef aldı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları'na ait stratejik bir deniz üssünün hedef alındığı iddia edildi. Gelen ilk bilgilere göre saldırılar, İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde bulunan ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan askeri tesisleri hedef aldı.

Saldırıda, Hürmüz Boğazı'na yakın konumdaki Bender Abbas deniz üssünde patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından gökyüzüne dumanlar yükselmeye başlarken, saldırıların özellikle İran Devrim Muhafızları'na ait deniz tesisleri ve askeri altyapıyı hedef aldığı belirtiliyor.

İRAN'IN EN ÖNEMLİ ASKERİ LİMANLARINDAN

Bender Abbas, İran'ın en önemli askeri limanlarından biri olarak biliniyor. İran donanmasına ait savaş gemileri, denizaltılar ve hızlı saldırı botlarının bulunduğu üs, aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın kontrolü açısından kritik bir merkez olarak görülüyor. Uzmanlar, bu üssün zayıflatılmasının İran'ın bölgedeki deniz gücünü ciddi şekilde etkileyebileceğini değerlendiriyor.

SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDEN BERİ HEDEFTE

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı operasyonlarda, ülke genelindeki askeri üsler, füze tesisleri ve Devrim Muhafızları altyapısı sık sık hedef alınıyor. Uydu görüntüleri ve saha raporları, özellikle İran'ın güneyindeki deniz üslerinin ve donanma unsurlarının saldırılardan ağır şekilde etkilendiğini gösteriyor.

Saldırılar, 28 Şubat 2026'da başlayan ABD-İsrail operasyonlarının devamı niteliğinde değerlendirilirken, İran bölgedeki ABD üslerine ve Körfez'deki hedeflere yönelik misilleme saldırılarıyla karşılık veriyor.