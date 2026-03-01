ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
01.03.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
Haber Videosu

ABD ve İsrail savaş uçakları, İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere pek çok noktaya yeniden saldırı düzenledi. İran ve Pakistan sınırındaki liman vurulurken, limanda yangın çıktığı görüldü. O anlar kameraya yansıdı.

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından kentin birçok noktasında patlamalar meydana geldi.

TAHRAN'DA PATLAMALAR YAŞANIYOR

AA İran muhabiri, Tahran'ın kuzey, doğu ve batı kesimlerinin savaş uçakları tarafından hedef alındığını ve söz konusu bölgelerden dumanlar yükseldiğini aktardı. Patlamalar öncesinde İran'a ait hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı ancak saldırılara engel olamadığı görüldü. Tahran üzerinde zaman zaman savaş uçaklarının sesleri duyulmaya devam ediyor.

LİMANI VURDULAR

Hedef olan noktalardan birisi de İran ve Pakistan sınırındaki liman oldu. Patlamanın ardından limanda yangın çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Pakistan, Güncel, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu - Son Dakika

Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Manchester United iftar yemeği düzenledi Manchester United iftar yemeği düzenledi
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Görenler inanamıyor Cagliari’nin yıldızından inanılmaz bir gol Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol
Gözaltına alınan Züber’in sahiplerinin test sonuçları negatif çıktı Gözaltına alınan Züber'in sahiplerinin test sonuçları negatif çıktı

20:15
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
19:53
Riyad’dan İran’a misilleme mesajı: Yetki verildi
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi
19:48
ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti 7 ülkede can kayıpları var
ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti! 7 ülkede can kayıpları var
19:48
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
19:22
Trump: İran’daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
19:05
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 20:45:40. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.