ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından kentin birçok noktasında patlamalar meydana geldi.

TAHRAN'DA PATLAMALAR YAŞANIYOR

AA İran muhabiri, Tahran'ın kuzey, doğu ve batı kesimlerinin savaş uçakları tarafından hedef alındığını ve söz konusu bölgelerden dumanlar yükseldiğini aktardı. Patlamalar öncesinde İran'a ait hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı ancak saldırılara engel olamadığı görüldü. Tahran üzerinde zaman zaman savaş uçaklarının sesleri duyulmaya devam ediyor.

LİMANI VURDULAR

Hedef olan noktalardan birisi de İran ve Pakistan sınırındaki liman oldu. Patlamanın ardından limanda yangın çıktı. O anlar kameraya yansıdı.