ABD ve Rus heyeti ikinci kez İstanbul'da! Görüşme başladı - Son Dakika
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Dünya

ABD ve Rus heyeti ikinci kez İstanbul'da! Görüşme başladı

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ABD ve Rusya heyetleri, İstanbul'da ikinci kez İstanbul'da bir araya geldi. ABD ile Rusya arasında büyükelçilik faaliyetlerine ilişkin konuların ele alınacağı görüşmeye Türk ve yabancı çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösterdi.

10.04.2025 10:21  Güncelleme: 10:34
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ABD ile Rusya arasında büyükelçilik faaliyetlerine ilişkin konuların ele alınacağı görüşme kapsamında, ABD heyeti saat 09.45'te Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na ulaştı.

Görüşmede, Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık ediyor.

ABD ve Rus heyeti ikinci kez İstanbul'da! Görüşme başladı

GÖRÜŞMEYE YOĞUN İLGİ

Görüşmeye, Türk ve yabancı çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul'da yapılacak ikinci görüşmenin yalnızca "büyükelçilik operasyonlarına" odaklanacağını, Ukrayna'nın güvenliği ya da herhangi bir siyasi veya güvenlik konusunun gündemde olmayacağını belirtmişti.

Bruce, "ABD ve Rus heyetleri, ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydetmeye çalışmak üzere 10 Nisan'da, İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek." demişti. İlk olarak 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Rusya ve ABD heyetleri, görüşmede ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna'daki savaşa son verilmesi gibi başlıkları ele almıştı.

İLK GÖRÜŞME 6,5 SAAT SÜRDÜ

ABD ve Rusya heyetleri, büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirmişti.

Arnavutköy'deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

Türkiye, hem barışa katkı sağlama hem de görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

ABD ve Rus heyeti ikinci kez İstanbul\'da! Görüşme başladı
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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD ve Rus heyeti ikinci kez İstanbul'da! Görüşme başladı - Son Dakika

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