ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

Geniş Video İzle

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentini esir alan orman yangınlarının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Uzmanların ilk tahminleri ise şiddetli rüzgarlarla kuraklığın birleşmesi.

09.01.2025 18:38  Güncelleme: 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kenti adeta cehennemi yaşıyor. Kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangını 6 ayrı bölgede devam ederken; 137 bin kişi için tahliye emri verildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldi. Öte yandan çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

YANGINLARIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangına ilişkin ise tartışmalar devam ediyor. Uzmanlar yangının çıkış nedeni üzerine çalışmalarını sürdürürken; aşırı hava olaylarından oluşan bir birleşimin Californiya'daki yangınları körüklediği belirtiliyor.

Birleşimlerden ilkialevleri 100 mil/saat (161 km/saat) hızlasavuran Santa Ana rüzgarlarının aşırı kuraklıkla birleşmesi olarak gösteriliyor.

Ayrıca sağanak yağışların tonlarca bitkiyi büyütmesi ve ardından onları kurutarak yakılması kolay yakıt haline getiren rekor düzeydeki yüksek sıcaklıkların da yangının çıkış nedenlerinden biri olarak ifade ediliyor.

EKONOMİK KAYIP 57 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

California'daki orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin de ilk tahminler ortaya çıkmaya başladı. İlk tahminlere göre zararın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor.

TRUMP BİDEN'I HEDEF ALDI

Orman yangınları ABD siyasetinin de en önemli konusu haline geldi. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki yangınların "Biden ve California Valisi Gavin Newsom ikilisinin berbat beceriksizliği ve kötü yönetimi" sebebiyle çıktığını iddia etti.

Los Angeles'ta yangın musluklarında su olmadığını ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA) parasının bulunmadığını öne süren Trump, "İşte Joe Biden'ın bana bıraktığı bu. Teşekkürler Joe." ifadelerini kullandı.

BİDEN İTALYA ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın, Los Angeles'ta devam eden ve kısa sürede daha geniş alana yayılan yangınlarla mücadele çalışmalarının koordinasyonu için Roma'ya gitmeyip Washington'da kalacağı belirtildi.

ABD\'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

Orman Yangınları, Doğal Afetler, Los Angeles, California, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • HAKAN null:
    ZALİMİN ZULMÜ VARSA MAZLUMLARIN ALLAHI VAR 36 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    ABD Geçmiş Olsun Sizlere 6 30 Yanıtla
    Burak Öztürk:
    an ana selam söyle 0 0
  • Chen Medya :
    Ya ne kuraklığından bahsediyorsun ocak ayında ne kulaklık olabilir mazlumun ahı var o yüzden bu felaketler 13 2 Yanıtla
  • Eyber Ak:
    pedofili ve sübyancılıgın oldugu villalarda belgeleri yok etmek için bilinçli yapıldıgına dair duyumlar var farkındaysanız müdahale dahi yok yangını söndürmek için 4 0 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste... 2 1 Yanıtla
    Mehmet Erginer:
    Ah saftrik ah 0 0
  • Murat Sert:
    Allahin gazabi olmasin sakin :)) 2 1 Yanıtla
  • YoH null:
    kuraklık mı kuraklık farklı bir kavram yağmur yağmaz deniz suyu olmaz havada bulut olmaz yangınla kuraklık yanyana mantıksız çünkü kuraklık farkli bir kavramdır 2 0 Yanıtla
  • Gokhan Uyduran:
    dış güçler 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 04:33:21. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.