ABD Yüksek Mahkemesi, Trump\'ın tekrar aday olup olamayacağına karar verecek

Holly Honderich | BBC News, Washington
ABD’de Yüksek Mahkeme bugün, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tekrar aday olup olamayacağını karara bağlayacak.
Colorado eyaleti Trump’ın 2021’deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle oy pusulasından çıkarılmasını talep etmişti.
Bu talep, ABD İç Savaşı’ndan kalma “isyana katılanlar federal görevlerde bulunamaz” hükmünün yer aldığı anayasaya dayanıyor.
Bu kural daha önce hiçbir ABD’li siyasetçinin başkan adaylığını engellemek için kullanılmamıştı.
Yüksek Mahkeme bugün bu talebi görüşecek. Başka eyaletlerden de benzer talepler gelmişti.
Mahkeme Trump’ı haklı bulursa, eski başkan büyük ihtimalle Kasım ayındaki başkanlık seçiminde Demokrat Parti’nin adayı ABD Başkanı Joe Biden’ın karşısına çıkacak.
Cumhuriyetçi Parti’de adayı belirlemek için önseçim sürüyor fakat Trump’ın karşısında biri hariç tüm rakipler havlu atmış durumda.
Anketlere göre, tek rakibi olan Eski ABD Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Nikki Haley ile Trump arasında da büyük fark var.
Colorado’nun yanı sıra 14 diğer eyalette de önseçim 5 Mart’ta yapılacak. Yüksek Mahkeme bu tarihten önce kararını açıklayabilmek için dosyayı öne aldı.
Colorado Yüksek Mahkemesi Aralık ayında Trump’ın adaylığını engelleme kararı alırken yargıçlar, daha önce böylesi bir karar alınmadığının farkında olduklarını fakat siyasi sonuçlarından veya kamuoyu tepkisinden çekinmeden yasaları uygulamakla mükellef olduklarını açıklamıştı.
Trump’ın avukatları ise bunun seçme ve seçilme hakkına müdahale olacağını savunarak karara itiraz etmişti.
Avukatların sunduğu argümanlardan biri bu anayasa maddesinin başkan adayları hakkında uygulanamayacağı.
Bir diğer argüman ise 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınının bir isyan sayılamayacağı.
Ömür boyu görev yapan ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlarının üçü Trump döneminde atanmıştı. Mahkemede toplam dokuz yargıç bulunuyor ve bu yargıçların altısı muhafazakar.
Bugünkü kararın oybirliği değil oy çokluğuyla alınması bekleniyor.
Yüksek Mahkeme genellikle bu tür siyasi davalarda yasayı en dar şekliyle yorumlayarak karar alıyor.
Trump hakkında başka konularda devam eden çok sayıda dava var.
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