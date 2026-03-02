Abu Dabi havalimanında uçuşlar yeniden başladı, bavulunu kapan koştu - Son Dakika
Abu Dabi havalimanında uçuşlar yeniden başladı, bavulunu kapan koştu

Abu Dabi havalimanında uçuşlar yeniden başladı, bavulunu kapan koştu
02.03.2026 17:53
Abu Dabi havalimanında uçuşlar yeniden başladı, bavulunu kapan koştu
İran'ın ABD üslerine misilleme saldırıları sonucunda hedeflerden biri olan Abu Dabi Zayed Havalimanı'nda 10 uçuş için rezervasyonlar açıldı. Saldırı sonrası uçuşlar askıya alınmış ve turistler mahsur kalmıştı. Rezervasyonların yeniden açılmasıyla birlikte, ülkeden ayrılmak isteyen yolcular havalimanına akın etti. İlk etapta Moskova seferleriyle başlayan sürece, bölgenin diğer kritik rotaları da eklendi.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık misilleme ABD üslerinin bulunduğu ülkelerde stratejik noktaları füze ve İHA'larla vurdu. Birleşik Arap Emirliklerinin Abu Dabi Zayed Havalimanı da vurulan noktalardan biriydi. Saldırının ardından havalimanında uçuşlar askıya alınmış, ülkenin en önemli, turizm kentlerinden biri olan Abu Dabi'de turistler mahsur kalmıştı.

BAVULUNU ALAN TERMİNALE KOŞTU

Abu Dabi Zayed Uluslararası Havalimanı'nda (AUH) hareketlilik yeniden başladı. Güvenlik endişeleri sürse de, 10 uçuş için rezervasyonlar yeniden açıldı. bu gelişmeyi duyan ve ülkeden bir an önce ayrılmak isteyen yolcular havalimanına akın etti. Check-in kontuarlarında uzun kuyruklar oluştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ilk günlerin panik ve kaosunun ardından işlerin yavaş yavaş normale dönmeye başladığı ancak terminaldeki yoğunluğun ve endişeli bekleyişin sürdüğü gözleniyor. Havalimanı dışında ise tahliye ve ulaşım için servis otobüslerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı görülüyor.

Abu Dabi havalimanında uçuşlar yeniden başladı, bavulunu kapan koştu

UÇUŞ TRAFİĞİ CANLANIYOR: MOSKOVA, İSLAMABAD, MUMBAİ

İlk etapta Moskova seferleriyle başlayan sürece, bölgenin diğer kritik rotaları da eklendi.

Etihad Airways'e ait ETD8LM (B789) sefer sayılı uçuşun Abu Dabi'den (AUH) İslamabad'a (ISB) doğru yola çıktığı radar verilerine yansıdı.

Moskova ve İslamabad'ın yanı sıra Mumbai seferleri için de rezervasyonların açıldığı ve uçuş trafiğinin bu yöne doğru genişlediği bildirildi.

Abu Dabi Havalimanları İşletmesi, 28 Şubat gecesi havalimanında meydana gelen saldırı neticesinde Asya uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

Son Dakika Dünya Abu Dabi havalimanında uçuşlar yeniden başladı, bavulunu kapan koştu - Son Dakika

Abu Dabi havalimanında uçuşlar yeniden başladı, bavulunu kapan koştu
