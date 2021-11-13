Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu

Arjantin'de en acımasız işkencecilerden biri olan eski asker Carlos Cialceta ülkenin kuzeydoğusundaki Salta şehrinde baskın yapılan bir evde tavan arasında gizlendiği dolapta yakalandı.

BİRÇOK SUÇTAN YARGILANACAK

Polis tarafından uzun süredir aranan Cialceta gözaltına alınırken, 1976 yılında diktatörlük rejimi sırasında işlediği adam kaçırma, işkence ve cinayet suçlarından yargılanacağı bildirildi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafta Cialceta dolabın içinden çıkarken görülüyor.

HAKKINDA ULUSLARARASI GÖZALTI EMRİ ÇIKARILMIŞTI

Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, Cialceta'nın 1976 yılında Tartagal şehrinde Monte 28 Piyade Alayı'nda görev yaptığı sırada adam kaçırma, işkence ve cinayet suçlarından yargılandığını belirterek, 12 Nisan'da hakkında uluslararası gözaltı emri çıkarıldığını hatırlattı.

TELEFON DİNLEMELERİ ELE VERDİ

Bakan Fernandez, "Kaçak Cialceta, baskın yapılan evin tavan arasında bulunan dolapta saklanıyordu. Saha çalışması ve telefon dinlemeleri sayesinde gözaltına alındı" dedi.