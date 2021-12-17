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Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! - Son Dakika

Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!

17.12.2021 12:43

İngiltere'nin Doncaster kentindeki süpermarkette çalışan Darnell Jackson, sabah saatlerinde sipariş bırakmak için bir eve girdi. Buzdolabını açan adam, karşısında donmuş halde ve cenin pozisyonunda yatan ölü bebek görünce hemen polisi aradı. Bebeği dolaba koyduğu düşünülen 2 kadın gözaltına alındı.

Doncaster'daki bir markette çalışan Darnell Jackson isimli adam, sipariş için gittiği bir evde hayatının en büyük şokunu yaşadı. Önceki gün saat 11.30 sularında çalıştığı marketin yakınlarındaki bir eve sipariş bırakmaya gitti. Siparişi buzdolabına koymak için kapağı açan Jackson, gördüğü manzara karşısında hem şaşkınlık hem de korku yaşadı. Çünkü dolapta, cenin pozisyonunda kıvrılmış ölü bir bebek vardı.

ÖNCE EŞİNİ, SONRA POLİSİ ARADI

Jackson, ne yapacağını bilmemesi nedeniyle önce eşini aradı ve buzdolabında ölü bir bebek olduğunu söyledi. Eşi ise bebeğin oyuncak olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Bir kez daha dolaba bakan adam, bebeğin gerçek bebek olduğunu tespit etmesinin ardından bu sefer hızlıca polisi aradı.

"BACAKLARINDA ÇOK FAZLA BUZ VARDI"

Karşılaştığı korkunç manzarayı anlatan Jackson, "Sipariş götürmek için eve girdim. Dolabı açtığımda bebek oradaydı ve bacaklarında çok fazla buz vardı. Dışarı çıkmam için oturma odasından geri çıkmam gerekti ve bebeğin taşındığı poşeti gördüm" dedi.

OLAYIN ARDINDAN 2 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından 17 ve 45 yaşlarındaki iki kadın, Doncaster'daki mülkte yeni doğmuş bebeğin ölü bulunması nedeniyle cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Ekiplerin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Evde buzdolabını açan adam, korkunç manzarayla karşılaştı! Cenin pozisyonundaki ölü bebeği görünce hemen polisi aradı
Çok etkilenen Darnell Jackson olaydan sonra kendi bebeğini görmeye gitti
Evde buzdolabını açan adam, korkunç manzarayla karşılaştı! Cenin pozisyonundaki ölü bebeği görünce hemen polisi aradı
Evdeki buzdolabından ölü bebek çıktı
Evde buzdolabını açan adam, korkunç manzarayla karşılaştı! Cenin pozisyonundaki ölü bebeği görünce hemen polisi aradı
Polis, olayla ilgisi olduğu düşünülen iki kadını gözaltına aldı
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!

Polis, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! - Son Dakika
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