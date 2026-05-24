Adana'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

1) ADANA'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 04.26'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını bildirildi. Yapılan açıklamada "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

Haber-Kamera: Yusuf YILDIZ - Ali GÖKDAL/ADANA, - Efendi ERKAYIRAN/OSMANİYE,

2) FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI KARACA'YA SİLAHLI SALDIRI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırıda sol bacağından yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fethiye ilçesi Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karaca, sol bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Karaca'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

VALİ AKBIYIK'TAN ZİYARET

Muğla Valisi İdris Akbıyık, uğradığı silahlı saldırı sonucu sol bacağından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı, ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Akbıyık, saldırıyı kınayarak, "Bu olayı yapan ya da yaptıran kişileri kınıyoruz. Emniyet birimlerimiz en kısa sürede olayı çözecektir. Çok yönlü ve kapsamlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Akbıyık, "Başkanımızın morali gayet iyi. Olayın faillerinin yakalanması için emniyet birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede sonuca ulaşacağına inanıyoruz. Muğla'da huzur ve güven ortamının bozulmasına asla müsaade edilmeyecek" diye konuştu.

Akbıyık, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını da belirterek, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Öte yandan, Vali Akbıyık'a ziyarette; Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz ve Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da eşlik etti.

Haber-Kamera: Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla),

3) DEREDE BALIK AVLARKEN AKINTIYA KAPILIP, KAYBOLAN YEĞENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI; AMCA ARANIYOR

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde derede balık avlarken debisi yükselen suda akıntıya kapılan amca Sedat Çelik (54) ile aynı ismi taşıyan yeğeni Sedat Çelik (24), kayboldu. Amca ve yeğeninin bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yağlıdere ilçesi Kanlıca köyünde meydana geldi. Yağlıdere Deresi'ne inerek saçma ile balık avlamak isteyen amca Sedat Çelik ve aynı adı taşıyan yeğeni Sedat Çelik, debinin ani yükselmesiyle akıntıya kapılıp, suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi destekli arama-kurtarma çalışması başlattı. Aşırı yağışların yanı sıra zirvelerde eriyen kar suları nedeniyle dere debisinin yüksek olmasının arama çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

YEĞENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede balık avlarken debisi yükselen suda akıntıya kapılıp, kaybolan Sedat Çelik'in cansız bedenine ulaşılırken, aynı ismi taşıyan amcası Sedat Çelik'in bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ekipler tarafından debisi yüksek dere üzerinden uzatılan vinç yardımıyla kıyıya çıkartılan Çelik'in cenazesi, otopsisi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.