Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

20.03.2026 16:54
Sosyal medyada ün kazanan ilginç hikayelere bir yenisi daha eklendi. ABD'de yaşayan ve "konuşabilen domuz" olarak tanınan Merlin, Instagram'da ulaştığı 1,1 milyon takipçiyle Guinness Dünya Rekorları'na girerek adını zirveye yazdırdı. Guinness Dünya Rekorları yetkilileri, Merlin'in ulaştığı takipçi sayısını doğrularken bunu görenler" Bir domuz kadar olamadık" yorumu yaptı.

ABD'de yaşayan ve sosyal medyada büyük ilgi gören "Merlin" adlı domuz, sıra dışı yeteneğiyle adını Guinness Dünya Rekorları'na yazdırdı. Instagram'da 1,1 milyon takipçiye ulaşan Merlin, "en çok takip edilen domuz" unvanının sahibi oldu.

DÜĞMELERE BASARAK KONUŞUYOR

Merlin'i diğerlerinden ayıran en dikkat çekici özelliği ise düğmelere basarak "konuşabilmesi." Sahibi tarafından eğitilen zeki domuz, farklı anlamlara gelen butonlara basarak ihtiyaçlarını ve duygularını ifade edebiliyor. Bu yönüyle sosyal medyada milyonlarca kişinin ilgisini çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYANIN YENİ FENOMENİ

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merlin'in videoları, özellikle hayvan davranışlarına ilgi duyan kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Paylaşımlarda Merlin'in aç olduğunu belirtmesi, oyun istemesi ya da sahibine tepki vermesi gibi anlar öne çıkıyor.

Uzmanlara göre bu tür iletişim yöntemleri, hayvanların öğrenme kapasitesine dair önemli ipuçları sunuyor. Merlin'in başarısı, hem eğlenceli içerikleri hem de bilimsel açıdan yarattığı merak sayesinde dikkat çekiyor.

GUINNESS'TEN RESMİ TESCİL

Guinness Dünya Rekorları yetkilileri, Merlin'in ulaştığı takipçi sayısını doğrulayarak "Instagram'da en çok takip edilen domuz" rekorunu resmen tescilledi. Böylece Merlin, sosyal medya dünyasında kendi alanında zirveye yerleşirken sosyal medya takipçileri farklı yorumlarda bulundu.

"Bir domuz kadar olamadık diyen" de oldu, "Trump ın daha fazla takipçisi var" diyen de, "1 milyon ahmak insan kitaba girmiş bence" diyen de...

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 17:00:09. #.0.4#
