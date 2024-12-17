Suriye'ye giden AFAD ekibi Sednaya Hapishanesi ile ilgili acı gerçeği açıkladı - Son Dakika
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Suriye'ye giden AFAD ekibi Sednaya Hapishanesi ile ilgili acı gerçeği açıkladı

Suriye\'ye giden AFAD ekibi Sednaya Hapishanesi ile ilgili acı gerçeği açıkladı

AFAD Başkanı Okay Memiş, Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalan kişiler için yapılan çalışmalarda herhangi bir canlıya rastlanmadığını açıkladı. Yapılan kontrollerde insanlık dışı muameleye maruz bırakılmış eşyalar görüldü.

17.12.2024 18:21  Güncelleme: 18:22
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AFAD Başkanı Okay Memiş, Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için yapılan çalışmada şu ana kadar canlı izine rastlanmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Sednaya Hapishanesi'ndeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Memiş, yerel otoritelerin, Türkiye Şam Büyükelçiliği'ne yaptığı müracaat üzerine bölgeye gittiklerini belirterek, bugün hava aydınlanır aydınlanmaz hapishanede çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

"HERHANGİ BİR CANLIYA RASTLANMADI"

Okay Memiş, bina içindeki tüm katları, zemin bölmesini, hücreleri, koğuşları ve idari bölümleri dikkatli şekilde kontrol ettiklerini vurgulayarak, "Neticede herhangi bir canlıya rastlanmadı. Buna ilişkin iddialar vardı, canlıya rastlanmadı, bina içinde gömülmüş herhangi bir mahkuma rastlanmadı. Bununla birlikte içeride yaptığımız çalışmada insanlık dışı muameleye maruz bırakılan birçok alet edevat gördük, gözlemledik. Onların hiçbirine dokunmadık. Burası Esad rejiminin göstergesi niteliğinde bir bina olduğu için ileride yaşanabilecek, uluslararası mahkemelerde yargılanma konusu olabilecek bir alan da olduğu bilinciyle hareket ettik. Netice itibarıyla herhangi bir canlıya rastlamadık" ifadelerini kullandı.

"BİNANIN İÇİNDEKİ ÇALIŞMAYI TAMAMLADIK"

Avluda çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Memiş, "Tabelalarda da açıkça göstermişler, mayınlı bir bölge de var. Dolayısıyla bu açık alanda yapacağımız çalışmalarda daha dikkatli ve özenli olmak durumundayız. Bugün binanın içindeki çalışmayı tamamladık. Yarın da bu alanda çalışmamızı devam ettireceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak ve Türk milleti olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Onların bu zor döneminde, onların bu süreçlerinde yardımcı olmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Suriye'ye giden AFAD ekibi Sednaya Hapishanesi ile ilgili acı gerçeği açıkladı - Son Dakika

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