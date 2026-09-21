Mecklenburg-Vorpommern\'de zafer AfD\'nin oldu: Merz sonucu "felaket" diye niteledi

Almanya'da Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'de yapılan eyalet seçimlerinin ilk sonuçlarına göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 38'in üzerinde oyla ilk sırada yer aldı. Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) oy oranı eyalette yüzde 5 barajının altına gerilerken Merz, sonucu "felaket" olarak nitelendirdi, hükümetin reform programından vazgeçmeyeceğini açıkladı. Berlin'de ise Elif Eralp'in partisi Sol Parti (Die Linke) yaklaşık yüzde 25 oyla ilk sıraya yerleşti.

Almanya'da dün Mecklenburg-Vorpommern eyaleti ile başkent Berlin'de sandık başına gidildi. Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF'nin projeksiyonlarına göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern'de AfD yüzde 38 civarında oy alarak seçimi ilk sırada tamamlamaya hazırlanırken, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı yaklaşık yüzde 35 olarak hesaplandı.

Başbakan Friedrich Merz'in genel başkanlığını yaptığı CDU'nun oy oranı ise yüzde 5 seviyesinin altına geriledi. Sonuçların kesinleşmesi halinde CDU, eyalet parlamentosuna girmek için gerekli yüzde 5 barajını aşamayabilir. Bu sonuç, partinin İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki eyalet seçimlerinde aldığı en düşük sonuçlardan biri olacak.

AfD, 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta yapılan eyalet seçimlerinin ardından eylül ayında ikinci kez bir eyalet seçiminde ilk sıraya yerleşmiş oldu. Diğer büyük partilerin AfD ile koalisyon kurmayı reddetmesi nedeniyle partinin Mecklenburg-Vorpommern'de hükümet kurabilmesi ise mevcut siyasi tabloya göre mümkün görünmüyor.

MERZ: "BU SONUÇ BİR FELAKET"

Seçim projeksiyonlarının açıklanmasının ardından CDU'nun Berlin'deki genel merkezinde konuşan Merz, Mecklenburg-Vorpommern'deki sonucu "bir felaket" olarak değerlendirdi.

Görevinden ayrılacağı yönündeki tartışmalara da yanıt veren Merz, başbakan ve CDU Genel Başkanı olarak görevini sürdürme mesajı verdi.

Merz, ekonomik büyümenin yeniden sağlanması amacıyla hazırlanan vergi, emeklilik, sağlık ve sosyal politika reformlarından geri adım atmayacağını belirterek, "Reformların yapılması gerekiyor. Bu sorumluluğu üstleniyorum çünkü ülkemizi ileri taşımak istiyorum" dedi. Merz, reform programının sürdürülmesi için "kararlılık, dayanıklılık ve sabır" gerektiğini ifade ederek, hükümetin politikalarının toplumda güç kazanan otoriter eğilimlere karşı da önemli olduğunu savundu.

BERLİN'DE SOL PARTİ İLK SIRADA

Berlin'de yapılan seçimlerde ise Elif Eralp'in partisi Sol Parti, yaklaşık yüzde 25-26 oy oranıyla ilk sıraya yerleşti. Parti, böylece başkentte ilk kez bir eyalet seçimini birinci tamamlamaya yaklaştı. Berlin'i SPD ile koalisyon halinde yöneten CDU'nun oy oranı yaklaşık yüzde 19'a gerilerken, AfD'nin oy oranı yüzde 16'nın üzerine çıktı.

Sol Parti, seçim kampanyasında özellikle yüksek kiralar ve konut sorununu öne çıkardı. Parti, büyük şirketlerin elindeki bazı konutların kamulaştırılması ve kira artışlarına sınırlama getirilmesi yönündeki politikalarını savunuyor.

SEÇMENİ UKRAYNA VE HAYAT PAHALILIĞI ETKİLEDİ

Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Manuela Schwesig, seçim kampanyasının son döneminde hem AfD'yi hem de Merz hükümetinin reform politikalarını eleştirmişti. Schwesig, seçim sonuçlarının ardından yaptığı değerlendirmede, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği mali ve askeri desteğin eyaletteki seçmenlerin bir bölümü tarafından eleştirildiğini söyledi.

Schwesig, "Eyaletimde çok sayıda insan Ukrayna'ya hem mali hem de askeri desteğe karşı çıkıyor" dedi. Nord Stream doğal gaz hatlarına ilişkin tartışmalara da değinen Schwesig, bölgede Rusya'dan yeniden enerji tedarik edilmesini isteyen seçmenlerin bulunduğunu ifade etti. SPD Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil de seçimlerin ardından özellikle emeklilik reformlarına ilişkin seçmen kaygılarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Geçen yıl başbakanlık görevine gelen Merz, Almanya ekonomisini yeniden büyümeye geçirmek amacıyla vergi, sosyal güvenlik, sağlık ve emeklilik sisteminde kapsamlı değişiklikler yapılmasını savunuyor. Ancak yüksek enerji ve konut maliyetleri ile hükümetin reform programına yönelik tepkiler, eyalet seçimlerinde kampanyanın önemli başlıkları arasında yer aldı. Merz hükümeti, seçimlerden iki gün önce doğal gaz ve akaryakıttaki vergilerin düşürülmesini de içeren bir tüketici destek paketi açıklamıştı.

Mecklenburg-Vorpommern'de Reuters'a konuşan bazı seçmenler ise hayat pahalılığını öncelikli sorun olarak gösterdi. Almanya'da son eyalet seçimlerinde AfD'nin artan oy oranı, diğer partilerin partiyle koalisyon kurmama politikasına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. AfD; göç politikalarının sertleştirilmesini, Almanya'nın Rusya ile enerji ilişkilerinin yeniden kurulmasını ve ülkenin avrodan çıkmasını savunuyor.

Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin seçimlerinin kesin sonuçlarının oy sayımının tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.