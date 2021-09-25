Üye Girişi
Afganistan: Taliban'ın Herat'ta dört kişinin cesedini teşhir ettiği bildirildi - Son Dakika
BBC

Afganistan: Taliban'ın Herat'ta dört kişinin cesedini teşhir ettiği bildirildi

25.09.2021 19:39
Afganistan: Taliban'ın Herat'ta dört kişinin cesedini teşhir ettiği bildirildi, System.String[]

Taliban'ın, Afganistan'ın Herat kentinde insan kaçırmakla suçlanan dört kişinin cesedini sokakta teşhir ettiği bildirildi.

Taliban'ın, Afganistan'ın Herat kentinde insan kaçırmakla suçlanan dört kişinin cesedini sokakta teşhir ettiği bildirildi.

Perşembe günü de bir Taliban yetkilisi, uzuv kesme ve idam gibi cezalandırmaların yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Bir vilayet yetkilisi, bir işadamı ve oğlunu kaçırdıkları iddia edilen dört erkeğin silahlı çatışmada öldürüldüğünü söyledi.

Associated Press haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, cesetlerden birinin şehir merkezinde bir vinçte asılı tutulduğunu belirtti.

Bölgedeki esnaf Vezir Ahmed Sıddıki, dört cesedin meydana taşınarak birinin vince asıldığını, diğer üçünün de kentteki diğer meydanlarda teşhir edildiğini söyledi.

Yerel medya kaynakları, Herat Vali Yardımcısı Mulvai Şair Ahmed Emar'a atfen, Taliban'ın insan kaçırdıkları iddia edilen kişilerin izini sürdüğünü ve ateş açarak hepsini öldürdüğünü duyurdu.

'İbreti alem olsun diye'

Emar'ın "İbreti alem olsun diye Herat meydanlarında cesetlerini astık" sözlerine yer verildi.

BBC, dört kişinin ne şekilde öldüğüne dair bilgileri bağımsız kaynaklardan teyit edemedi.

Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kamyonetin kasasında kanlı cesetlerin olduğu ve bir adamın vince asıldığı görülüyor.

Başka bir videoda ise cesedin üzerinde "İnsan kaçıranlar bu şekilde cezalandırılacak" yazılı bir levha görülüyor.

15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, 1996-2001 arasındaki beş yıllık iktidarı döneminden daha yumuşak bir tutum takınacağı vaadinde bulunuyordu.

Ancak ülke çapında birçok insan hakları ihlallerine dair şikayetler dile getiriliyor.

'İdam ve uzuv kesme cezaları yeniden başlayacak'

Taliban'ın ülkedeki cezaevleri sorumlusu olan Molla Nurettin Turabi, idam ve uzuv kesme cezalarının yeniden başlayacağını söyledi.

AP haber ajansına konuşan Turabi, uzuv kesmelerin, "güvenlik ortamı için gerekli" olduğunu savundu.

Turabi, bu tür cezaların halka açık yerlerde infaz edilmeyebileceğini söyledi.

90'lı yıllar süresince Taliban, bu tür infazları Kabil stadyumu ve halka açık meydanlarda yapıyordu.

Daha önce din polisi gücünün başında bulunan ve geçmiş eylemlerinden dolayı Birleşmiş Milletler'in yaptırım listesinde olan Turabi, "stadyumdaki cezalandırmalar nedeniyle herkes bizi eleştirdi, ama biz onların yasaları ve cezaları ile ilgili bir şey demiyoruz" diye konuştu.

Uluslararası Af Örgütü, Ağustos'ta Hazara azınlığa mensup 9 kişinin katledilmesinden Taliban savaşçılarını sorumlu tutmuştu.

Afganistan: Taliban'ın Herat'ta dört kişinin cesedini teşhir ettiği bildirildi
Afganistan: Taliban'ın Herat'ta dört kişinin cesedini teşhir ettiği bildirildi

Afganistan, Taliban, Turabi, Teşhir, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afganistan: Taliban'ın Herat'ta dört kişinin cesedini teşhir ettiği bildirildi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Yanlış ameliyat sonucu doktoru intihar eden kadın konuştu: Hayatımı kararttı, bir de utanmadan icraya verdiler 19:27 Yanlış ameliyat sonucu doktoru intihar eden kadın konuştu: Hayatımı kararttı, bir de utanmadan icraya verdiler Şeyma Subaşı pahalı kolyesini göstermek için paylaşım üstüne paylaşım yaptı 19:02 Şeyma Subaşı pahalı kolyesini göstermek için paylaşım üstüne paylaşım yaptı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki: Hayatınız yalan
TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Selçuk Bayraktar'ın 17:41 TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Selçuk Bayraktar'ın "Maskeleri çıkaralım" ricasını Bakan Koca yerine getirmedi Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı 16:43 Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 16:18 Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık
Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu 15:57 Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu 10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı 15:47 10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
16:09 Manisa'da kavga ettikleri şahıslara beddua edip lanet okuyan din görevlisiyle müezzin açığa alındı
15:47 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi
15:47 Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi
15:46 Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenleri ikiye katladı
15:32 Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz
15:08 Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü
14:48 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti
14:47 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
Ozan Tufan, Premier Lig sahnesine çıktı! İşte milli futbolcumuzun ilk maç karnesi Ozan Tufan, Premier Lig sahnesine çıktı! İşte milli futbolcumuzun ilk maç karnesi         
19:36
Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı         
19:23
Zorlu deplasman öncesi Fenerbahçe'de deprem! Serdar Aziz de Hatay'a götürülmedi Zorlu deplasman öncesi Fenerbahçe'de deprem! Serdar Aziz de Hatay'a götürülmedi         
18:34
Bakan Koca aşı dozunda dünya sıralamasını paylaştı! Almanya'yı geçen Türkiye 7'nci sırada Bakan Koca aşı dozunda dünya sıralamasını paylaştı! Almanya'yı geçen Türkiye 7'nci sırada         
17:55
Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta! 60 bin TL'den satıyorlar Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta! 60 bin TL'den satıyorlar         
16:45
Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Federasyon Başkanı'nın yeğeni çıktı! Tutukluluk hali ev hapsine çevrildi Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Federasyon Başkanı'nın yeğeni çıktı! Tutukluluk hali ev hapsine çevrildi         
16:23
Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti         
16:07
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi         
15:48
ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor         
14:47
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi         
14:24
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Songül Karlı'yı dolandıran eski eşinin kendisini MİT mensubu olarak tanıttığı ortaya çıktı Songül Karlı'yı dolandıran eski eşinin kendisini MİT mensubu olarak tanıttığı ortaya çıktı         
12:36
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 20:11:56. #1.12#
SON DAKİKA: Afganistan: Taliban'ın Herat'ta dört kişinin cesedini teşhir ettiği bildirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement