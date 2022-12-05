Zimbabve'de Sağlık Bakanı'nın kızıyla beraber olduğu görüntüleri sızdırılan genç kayıplara karıştı - Son Dakika
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Zimbabve'de Sağlık Bakanı'nın kızıyla beraber olduğu görüntüleri sızdırılan genç kayıplara karıştı

05.12.2022 15:48

Afrika ülkesi Zimbabve'de Sağlık Bakanı'nın kızı Shashl'in ünlü bir DJ ile beraber olduğu görüntüleri sızdırıldı. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılmasından sonra sırra kadem basan DJ'ye ne olduğunu kimse bilmiyor.

Afrika kıtasının güneyinde, denize kıyısı olmayan ülkeler arasında yer alan Zimbabve, çok kısa bir süre önce internete sızdırılan görüntüler nedeniyle sarsıldı. Ülkenin Sağlık Bakanı'nın şarkıcı kızı Shashl'in yine ülkede geniş bir kesim tarafından tanınan DJ Levels ile ilişkiye girdiği anlara ait kayıt, dolaşıma girmesiyle birlikte büyük bir şok yarattı.

Zimbabve'de Sağlık Bakanı'nın kızıyla cinsel ilişki görüntüleri sızdırılan genç ortadan kayboldu

AYNANIN ÖNÜNDE ÇIRILÇIPLAK POZ DA VERMİŞ

DJ Levels'in genç kızla cinsel ilişkiye girmeden dakikalar öncesinde ayna karşısında çırılçıplak poz verdiği fotoğraf da internete düşen kareler arasında yer aldı. Fotoğraf ve video kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı.

Zimbabve'de Sağlık Bakanı'nın kızıyla cinsel ilişki görüntüleri sızdırılan genç ortadan kayboldu

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

İkilinin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından DJ Levels sırra kadem bastı. Genç adamın kendi mi kaçtığı yoksa birileri tarafından mı kaçırıldığı henüz bilinmiyor. Hükümet cephesinden de henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

"ALBÜMÜNÜ YAYINLAMAM DİYEREK TEHDİT ETTİ"

Olayın yayılmasının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı'nın kızı Shashl, "Biz onunla sevgili değiliz. Bunu daha önce de açıkladım. Yapımcılık ajansı var. Albümümü yayınlamamakla tehdit edip, benimle ilişkiye girdi. Ben kabul etmeyince de beni ilişkiye zorladı. Sonra yeniden ilişkiye girmek istedi, ben kabul etmeyince videoyu yayınladı. Tüm hayranlarımdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zimbabve'de Sağlık Bakanı'nın kızıyla beraber olduğu görüntüleri sızdırılan genç kayıplara karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zimbabve'de Sağlık Bakanı'nın kızıyla beraber olduğu görüntüleri sızdırılan genç kayıplara karıştı - Son Dakika
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