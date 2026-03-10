Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı - Son Dakika
Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı

10.03.2026 09:13
İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Larijani, bir grup ABD askerinin yakalanarak esir alındığını açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun basında toplantısında sarf ettiği "ABD rehine diplomasisine müsamaha göstermeyecektir" sözleri ise İran'ın ABD askerlerini esir aldığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

ABD ile İran arasında devam eden savaşın gölgesinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Larijani, yaptığı açıklamada bir grup ABD askerinin yakalandığını ve esir alındığını duyurmuştu.

Tahran'dan gelen bu açıklama uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ABD cephesinden gelen bir ifade tartışmaları yeniden alevlendirdi.

RUBIO'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yaptığı açıklamada kullandığı sözler, İran'ın ABD askerlerini rehin aldığı iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Rubio, gazetecilerin soruları üzerine yaptığı değerlendirmede "ABD rehine diplomasisine müsamaha göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.

İDDİALAR DOĞRU MU?

Rubio'nun bu sözleri, bazı yorumcular tarafından İran'ın ABD askerlerini rehin aldığı yönündeki iddiaların dolaylı şekilde doğrulanması olarak yorumlandı. Ancak ABD yönetimi söz konusu askerlerin rehin alındığına dair resmi bir teyit ya da detaylı bilgi paylaşmadı.

İran tarafı ise daha önce yaptığı açıklamada ABD askerlerinin yakalandığını öne sürmüş, ancak kaç kişinin esir alındığı ya da nerede yakalandıklarına ilişkin ayrıntı vermemişti. Tahran yönetimi söz konusu gelişmenin savaşın gidişatını değiştirebileceğini savunurken, konuya ilişkin yeni görüntü ya da resmi belge paylaşılmadı.

SAVAŞTA GERİLİM TIRMANIYOR

Öte yandan savaşın son günlerinde taraflar arasında gerilim giderek artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durdurmaya yönelik bir girişimde bulunması halinde ABD'nin çok daha sert karşılık vereceğini açıklamıştı. Trump, İran'ın böyle bir adım atması durumunda "şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaklarını" söylemişti.

Bölgede askeri hareketlilik de sürüyor. ABD donanmasına ait uçak gemileri ve savaş gemilerinin Basra Körfezi çevresindeki varlığını artırdığı belirtilirken, İran ise Hürmüz Boğazı çevresinde askeri birliklerini yüksek alarma geçirdi.

Analistler, İran'ın ABD askerlerini esir aldığı iddiasının doğru olması halinde bunun savaşın seyrini ciddi şekilde etkileyebileceğini ve iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırabileceğini belirtiyor.

Politika, Siyaset, Dünya, Son Dakika

