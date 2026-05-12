Akçakale Sınır Kapısı 12 Yıl Sonra Açıldı

12.05.2026 19:47
Akçakale sınır kapısı, 12 yıl aradan sonra Suriye'ye pasaportla giriş-çıkış için açıldı.

Suriye sınırında bulunan Akçakale sınır kapısı 12 yılın ardından açıldı.

Valilik tarafından 11 Mayıs'ta yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla sınır kapısından Suriye'ye pasaport ile giriş-çıkış işlemlerinin başlatılacağı vurgulandı.

Açıklamada bu hamlenin Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan Tel Abyad Gümrük Müdürlüğü'nün kontrolünün 22 Ocak'ta Şam yönetimine geçmesinin ardından geldiği belirtildi.

Valilik açıklamasında Türk vatandaşları, çifte vatandaşlığı bulunan Suriyeliler ve Türkiye'de geçerli ikamet izni veya çalışma izni bulunan Suriyelilerin Akçakale sınır kapısına başvurarak giriş çıkış yapabileceği söylendi.

Ayrıca pasaport ile geçiş uygulaması dışında kalan geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin de "ticari, taziye ve diğer geçiş taleplerinin" valilik tarafından ilgili mevzuat kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 11 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda "Ülkemizin Ortadoğu'ya açılan en önemli kapılarından biri olan Akçakale kapımızda başlayacak yeni süreç, ilimizin ekonomik ve ticari kapasitesine önemli katkı sağlayacak ve faaliyetlerde hareketlilik oluşturacaktır" dedi.

Ne olmuştu?

Akçakale sınır kapısı, sınırın Suriye tarafında bulunan Tel Abyad'ın IŞİD tarafından ele geçirilmesinin ardından 2014'te ticari ve sivil geçişlere kapatılmıştı.

Daha sonra sınır kentin Halkın Savunma Birlikleri (YPG) güçleri tarafından ele geçirilmesiyle sınır bir süre kapalı kaldı.

Türkiye, PYD ve silahlı kanadı Halkın Savunma Birlikleri'ni (YPG), "PKK'nın Suriye'deki uzantısı" olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

YPG, Suriye Demokratik Güçleri'nin merkezi gücü konumunda.

2019'da bölgeye Barış Pınarı Harekâtı'nı düzenlemesinin ardından Akçakale'den Suriye'ye insani yardım başta olmak üzere kontrollü geçişler yapılmaya başlandı.

Akçakale'nin açıldığı Tel Abyad'ı da kapsayan bölge, harekât sonrası Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) adlı grubun kontrolündeydi.

Beşar Esad'ın 2024'ün sonunda devrilmesinin ardından Suriye'de toprak bütünlüğü ve entegrasyonu sağlama çalışmaları kapsamında Tel Abyad sınır kapısının kontrolü Ocak'ta yerel güçlerden Şam yönetimine devredildi.

Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Suriye'de Aralık 2024'te Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) liderliğindeki grupların ,Esad yönetimini devirmesinin ardından başlayan dönemle birlikte ülkeye dönüşler hızlandı.

Resmi rakamlara göre Türkiye'den 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı ise 667 bin 565 olarak kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'na göre 2016 yılından 2026 Mayıs ayına kadar, Türkiye'den "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde" geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568 oldu.

Bakan Mustafa Çiftçi tarafından 4 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşılan verilere göre Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin ediliyor.

Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Türkiye 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer alıyor.

